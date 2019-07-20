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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Рейтинг ниже плинтуса: Саакашвили "снял" партию с выборов в Раду

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что снял свою партию "Движение новых сил" с внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

Соответствующее видеообращение политик разместил в Facebook. "У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен", – сказал он.

По словам Саакашвили, его партия все равно не сможет преодолеть барьер. Отметим, что это утверждение небезосновательно. Несколько дней назад лидер жаловался, что рейтинг его политсилы очень сильно упал. Как свидетельствуют результаты опроса Info Sapiens, которое проводилось с 9 по 16 июля, "Движение новых сил" набирает 0,2%.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Скриншот с видео

"Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение", – заявил политик.

Отметим, что при этом, согласно закону, партии и кандидаты лишь до 8 июля могли отказаться баллотироваться и просить ЦИК о снятии с регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежих соцопросов, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Михеил Саакашвили Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Надежда Вера
Надежда Вера
Хорошо, что это недоразумение не попадет в Раду, только его бараны теперь отдадут свои голоса за зеленое недоразумение. Это хорошо для страны баранов, но плохо для Украины.
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2
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Алик Алик
Алик Алик
Надежда Вера, а за кого голосовать , за пороха что-ли , или за воровку ?
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0
1
Кравчук Александр
Кравчук Александр
Подлизнул)) Вот же ж шлюха, прости Господи....!
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7
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CARGO 100
CARGO 100
Это в пользу Зеленского, типа так? Молодец грузин - розы по 5-ть, но для вас по 3-ри ... Молодца!!!
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4
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