Саакашвили пообещали лучшее питание в тюрьме Грузии

Министр юстиции Грузии Теа Цулукани заявила, что бывший президент Михеил Саакашвили будет задержан на границе, если прибудет в страну.

В таком случае она пообещала Саакашвили обеспечить наилучшим питанием в тюрьме, как и всех прочих заключенных, передает "Рустави 2".

Цулукани отметила, что грузинские тюрьмы управляются по самым высоким международным стандартам.

"У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", – пояснила чиновник.

По ее словам, в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

Глава Минюста подчеркнула, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в Грузии, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.

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