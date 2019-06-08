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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Саакашвили идет на выборы в Раду: опубликовано заявление

2.3тЧитать материал на украинском

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать на выборах в Верховную Раду 21 июля самостоятельно.

Такое заявление он сделал в видеообращении к украинцам на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вы знаете, что были проблемы с регистрацией в регионах с тем, чтобы собрать залог. Но, глядя на старых политиков и партии, на то, что многие из них еще больше подмочили свою репутацию, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно. Потому что мы полностью отличаемся", – сказал он.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Кадр из видео

По словам Саакашвили, больше нельзя идти на компромиссы и "выбирать из разных сортов д*рьма". Потому его партия собирается в офисе и составляет список. Ему нужны волонтеры и люди, которые будут помогать.

"Я сюда приехал не в политические игры играть и за должностями гоняться. У нас все получится, если сейчас возьмемся за руки и пойдем вперед. Покажем старым политикам, как выглядит чистая борьба за Украину", - добавил он.

Саакашвили идет в Раду

Саакашвили идет в Раду

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии украинское гражданство.

При этом партия президента Зеленского "Слуга народа" не собиралась принимать в свой состав Саакашвили. В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предложил ему возглавить партию УДАР, однако экс-президент Грузии отказался.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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леня зе
леня зе
и пойдут украинцы стройными рядами в Европу.правда не целые.ищите инфу о жене лаврушника михо
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В меню рады включат новое блюдо - галстук под ткемалевым соусом. Специально для Михо
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Михо Украина с тобой! дави их Михо!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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