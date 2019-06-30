Саакашвили и Ляшко сцепились в прямом эфире: видео перепалки

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сцепился в словесной перепалке с бывшим руководителем Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Это произошло в прямом эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ляшко выступил с речью по поводу проблем семей с больными детьми. После этого он спросил у представителя президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслана Степанчука, почему до сих пор не подписан закон про временные следственные комиссии и процедуру импичмента, обещанные во время предвыборной кампании глава государства. После этого Саакашвили обратился к лидеру Радикальной партии.

"Нескромный вопрос. Вы, другие депутаты, не хотите предоставить свое имущество в Конча-Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей? Это было бы более полезно, чем просто говорить", – сказал он Ляшко.

Ляшко vs Саакашвили

В ответ нардеп жестко сказал Саакашвили, что тот мог бы вернуться в родную страну, а не заниматься политикой в Украине.

"А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии", — ответил Ляшко.

На это Саакашвили накинулся на оппонента, что тот ничего не делает, в отличие от него. "Дорогу я построил в Одессе, в отличие от Вас, который болтает и ничего не строил для Украины", – прокричал он.

Саакашвили Скриншот

Далее Саакашвили кричал про что-то про имущество народного депутата, однако его словам было сложно разобрать, поскольку ведущий пытался успокоить политиков. "А с грузинскими олигархами я разберусь параллельно", – добавил глава партии "Рух Новых Сил".

"Как вы разбирались с политзаключенными, знает весь мир. Когда Вы прорывали украинскую границу, чего вы сейчас не спасаете родных грузин. Чего вы в Грузию не едете", – сказал Ляшко с улыбкой, после чего перепалка длилась еще какое-то время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Ляшко подрался с нардепом Игорем Мосийчуком. Последний якобы ударил лидера РПЛ по лбу тростью.

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