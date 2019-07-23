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С Россией случится то, что точно вернет Крым — Джемилев

2.8т Читать материал на украинском

Аннексированный Россией Крым непременно вернется в состав Украины либо после смены власти в Кремле, либо же после полного распада РФ.

Об этом заявил первый глава Меджлиса, кандидат в народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев "Апострофу".

"Во многом возвращение Крыма будет зависеть от того, что произойдет в России. Подавляющее большинство экспертов говорят, что возвращение Крыма возможно после смены власти там. Потому что, исходя из национальных интересов Российской Федерации, вторжение в Украину, в том числе оккупация полуострова, нанесли большой ущерб России. И любой руководитель будет думать, как вывести свою страну из изоляции", – отметил Джемилев.

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Вторым вариантом считается возможный распад Российской Федерации, наподобие распада Советского Союза.

"По большому счету, Россия рассчитывала, что сможет привести в руководство Украины людей, подобных Януковичу, которые согласятся с оккупацией, аннексией, чтобы были сняты все санкции. Но поскольку этого не произошло и, дай Бог, не произойдет, то возвращение оккупированных территорий, восстановление территориальной целостности Украины – это неминуемо. В противном случае – это угроза всему мировому правопорядку", – подытожил он.

Джемилев предрек возвращение Крыма

Джемилев предрек возвращение Крыма

Крым Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик предрек возвращение Крыма Украине.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
старый опущенец.политический форточик.думаю не доживет до светлого будущего украинского Крыма
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
какой оптимистичный старичок, рассчитывает что Украина будет существовать.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
А куда же она денется? ))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Клянусь кастрюлей, #рашкафсьо!
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