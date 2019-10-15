Главная Новости
15 октября • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка лишил своего предшественника Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы ГПУ сообщают "Українські новини".

"В связи с применением к Луценко Ю. В. дисциплинарного взыскания премия за сентябрь ему не выплачивалась", – сказано в документе.

Новости
Меньше среднего: Пристайко получил первую зарплату в МИД

Рябошапка лишил Луценко премии за сентябрь

Рябошапка лишил Луценко премии за сентябрь

Отмечается, что всего размер начисленной заработной платы бывшему генпрокурору за сентябрь составил 43758,71 гривень.

Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Українські новини

Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Українські новини

Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Українські новини

Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Українські новини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что отец Рябошапки пытался отсудить у него алименты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Руслан Рябошапка Юрий Луценко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
gotsman dawid
gotsman dawid
так что бы я жил год на пенсию
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Які вони дріб'язкові.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel