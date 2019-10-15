Рябошапка лишил Луценко премии: сколько экс-генпрокурор получил за сентябрь

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка лишил своего предшественника Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы ГПУ сообщают "Українські новини".

"В связи с применением к Луценко Ю. В. дисциплинарного взыскания премия за сентябрь ему не выплачивалась", – сказано в документе.

Рябошапка лишил Луценко премии за сентябрь

Отмечается, что всего размер начисленной заработной платы бывшему генпрокурору за сентябрь составил 43758,71 гривень.

Українські новини

Українські новини

Українські новини

Українські новини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что отец Рябошапки пытался отсудить у него алименты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся