''Русская осень и весна не прошла'': Порошенко поздравил делегацию в ПАСЕ с победой

В среду, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с членами постоянной делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как отметила на странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, президент поблагодарил делегацию за то, что они смогли мобилизовать решение относительно невозвращения России в ПАСЕ.

"Русская осень и весна" в ПАСЕ не прошла, в первую очередь потому, что украинские дипломаты, политики, власть и оппозиция выступали одним голосом, и в комитетах, и в политических группах, и в зале. И в кулуарах, конечно", - написала Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Она также рассказала, что зеленые перчатки, с помощью которых представитель украинской делегации, народный депутат от БПП Алексей Гончаренко ярко потроллил российских пропагандистов, стали символом "октябрьской сессии ПАСЕ, где все же победили принципы, а не деньги, вклады, шантаж, давление, запугивание".

Порошенко также поблагодарил членов делегации за исполнение украинского гимна перед российскими журналистами.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил ПАСЕ. "Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим - уйдем оттуда сами", - сказал он.