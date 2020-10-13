Рост заражения среди детей: почему не протестировать одну школу целиком?
Я не власть.
Но если бы я был властью, то взял бы одну обыкновенную типовую общеобразовательную школу и пропустил бы всех детей через тест.
Боюсь может так оказаться, что главными разносчиками вируса окажутся наши дети.
В моем окружении за последние недели массово начали выявлять коронавирус у детей школьного возраста.
И практически все дети болеют бессимптомно или с такими симптомами при которых родители чаще всего списывают это на легкую простуду или отравление.
Откуда мы знаем сколько детей и подростков вот так бессимптомно ходит в школу, заражает одноклассников, учителей, родственников и окружающих.
Например.
В школе моего сына на прошлой неделе вдруг обнаружили заболевшего ребёнка и отправили всю параллель на карантин. До этого тоже самое произошло с детьми в старших классах.
В саду у коллеги, ребенок неделю ходил с лёгкими симптомами интоксикации. Когда родители наконец решились сделать тест - он показал наличие коронавируса у ребёнка.
У друзей, один из детей заразил всех остальных. И все они с положительными тестами сидят дома без каких-либо симптомов.
Худший пока вариант у дочери товарища. Температура около недели держится 37-38 и слабый стул.
Статистика публикуемая МОЗ так же показывает рост заражения среди детей. И эта статистика ведь только среди тех детей чьи симптомы таки заставили родителей пойти на анализы.
Ежедневно спрашивают.
А что конкретно сделать, чтобы не случился коллапс?!
Я считаю, школы надо закрывать не с 15-го по рекомендации, а с сегодняшнего дня и по общенациональному решению.
Чего тянуть?!
Эти пять дней до каникул уже ничего толком не решат в плане учебного процесса, но точно изолируют детей и подростков от новых контактов.
И обнадёживать с двухнедельными каникулами тоже глупо. Я не понимаю зачем делать каникулы до 30-го.
Ведь уже абсолютно очевидно, что учиться в этом году придётся удалённо. Так лучше не морочить голову родителям, тем более что дети сидя дома лезут на потолок от скуки и безделия - а через неделю стартовать дистанционное обучение.
Да.
Как и многим родителям, нам с женой особо не с кем оставить ребёнка дома, но я считаю лучше исключить детей из зоны риска и как фактор заражения взрослых.
Услышьте.
Сделайте эксперимент и протестируйте одну школу целиком.
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