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28 октября • обновлено в 11:20
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"Россию разорвет на куски": всплыл прогноз Буковского 2008 года

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Так называемая "Путинская система" в России долго не просуществует, страну может разорвать на части. Это будет экономическое раздробление.

Такой прогноз еще в 2008 году сделал известный советский диссидент Владимир Буковский в интервью Delfi. По его словам, Россия как государство никогда не отстраивалось.

"И эти "куски" постепенно отстроят свои фундаменты, и в будущем мы можем объединиться в форме конфедерации. Нельзя считать такой вариант ни катастрофой, ни благом. Россия как государство никогда не отстраивалось. Никогда не строили фундамента, то есть местного самоуправления. А то, что происходит сейчас – управление страной в 12 часовых поясов из одного кабинета в Москве, безумие. Но какие бы прогнозы не строились – этот вопрос (вопрос распада) висит над нами", - сказал Буковский.

Владимир Буковский

Владимир Буковский

echo.msk.ru

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Он отметил, что у "путинской системы" в России нет прочной основы, поэтому она долго не просуществует.

"К тому же Кремль делает потрясающие ошибки. Они используют нефть и газ как стратегическое оружие, а не коммерческий товар. Как только цены на нефть упадут, это неизбежно ослабит политический центр, и моментально приведет к росту сепаратизма на периферии. А они же, как наркоманы, постоянно повышают себе дозу", - отметил Буковский.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, на 77 году жизни умер бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

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Володмимир Буковський
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Прошло 11 лет...ну и где разрыв России..??а мурло..то..сдохло
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5
2
Motr Den
Motr Den
А Украины ничего не оторвалось за это время?
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3
2
Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Motr Den, Оторвалось
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1
Галушкин Петро
Галушкин Петро
Motr Den, окраину, как жoпy буковского на куски порвало.
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Этот прогнозист так и не дожил до исполнения своих прогнозов. И большинству такое же светит. Плевать хотела РОССИЯ на разных мосек, гавкающих из подворотни.
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