"Россию разорвет на куски": всплыл прогноз Буковского 2008 года

Так называемая "Путинская система" в России долго не просуществует, страну может разорвать на части. Это будет экономическое раздробление.

Такой прогноз еще в 2008 году сделал известный советский диссидент Владимир Буковский в интервью Delfi. По его словам, Россия как государство никогда не отстраивалось.

"И эти "куски" постепенно отстроят свои фундаменты, и в будущем мы можем объединиться в форме конфедерации. Нельзя считать такой вариант ни катастрофой, ни благом. Россия как государство никогда не отстраивалось. Никогда не строили фундамента, то есть местного самоуправления. А то, что происходит сейчас – управление страной в 12 часовых поясов из одного кабинета в Москве, безумие. Но какие бы прогнозы не строились – этот вопрос (вопрос распада) висит над нами", - сказал Буковский.

Владимир Буковский echo.msk.ru

Он отметил, что у "путинской системы" в России нет прочной основы, поэтому она долго не просуществует.

"К тому же Кремль делает потрясающие ошибки. Они используют нефть и газ как стратегическое оружие, а не коммерческий товар. Как только цены на нефть упадут, это неизбежно ослабит политический центр, и моментально приведет к росту сепаратизма на периферии. А они же, как наркоманы, постоянно повышают себе дозу", - отметил Буковский.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 28 октября, на 77 году жизни умер бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

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