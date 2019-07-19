Россияне захотели дружить с Украиной и обвинили ее

Около 85% граждан России выразили готовность дружить с Украиной. 35% респондентов в стране-агрессоре заявили, что для РФ дружеские двусторонние отношения очень важны, а 50% считают, что это "скорее важно".

Такие данные были обнародованы после завершения опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

11% опрошенных придерживаются обратного мнения. "Скорее не важно" — 7%, "совершенно не важно" — 4%.

Во всем виновата Украина, — так полагают 44% респондентов, но 39% возлагают вину на обе стороны в равной степени. Примечательно, что 42% опрошенных допускают, что двусторонние отношения между Россией и Украиной хотя и нормализуются, но не будут ни братскими, ни союзническими. Однако есть и те, кто верит в возможность добрососедства (24%) и братства (18%).

Россияне захотели дружить с Украиной

61% россиян считают, что в течение последних 12 месяцев взаимоотношения между Россией и Украиной практически не изменились, а вот 25% считают, что они становятся все более напряженными. 8% россиян уверены, что постепенно двусторонние отношения придут к норме.

Сторонниками улучшения отношений являются 78% россиян, противниками — 4% респондентов, 13% — все равно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия внезапно признала Крым Украиной. В сети появилось соответствующее доказательство.

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