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Россияне захотели дружить с Украиной и обвинили ее

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Около 85% граждан России выразили готовность дружить с Украиной. 35% респондентов в стране-агрессоре заявили, что для РФ дружеские двусторонние отношения очень важны, а 50% считают, что это "скорее важно".

Такие данные были обнародованы после завершения опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

11% опрошенных придерживаются обратного мнения. "Скорее не важно" — 7%, "совершенно не важно" — 4%.

Во всем виновата Украина, — так полагают 44% респондентов, но 39% возлагают вину на обе стороны в равной степени. Примечательно, что 42% опрошенных допускают, что двусторонние отношения между Россией и Украиной хотя и нормализуются, но не будут ни братскими, ни союзническими. Однако есть и те, кто верит в возможность добрососедства (24%) и братства (18%).

Россияне захотели дружить с Украиной

Россияне захотели дружить с Украиной

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61% россиян считают, что в течение последних 12 месяцев взаимоотношения между Россией и Украиной практически не изменились, а вот 25% считают, что они становятся все более напряженными. 8% россиян уверены, что постепенно двусторонние отношения придут к норме.

Сторонниками улучшения отношений являются 78% россиян, противниками — 4% респондентов, 13% — все равно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия внезапно признала Крым Украиной. В сети появилось соответствующее доказательство.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Россия
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Кор Павел
Кор Павел
Что за бред про украинский Крым?
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Белый господин
Белый господин
Эти россияне (которые хотят "дружить") не читали Обоз.
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