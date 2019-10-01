"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

1 октября в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе. Кроме вопросов о разведении сил и техники от линии соприкосновения, а также обмена пленными, будут говорить и об имплементации "формулы Штайнмайера". По мнению ряда экспертов, есть большая вероятность ее подписания, что может послужить капитуляцией Украины перед Россией.

OBOZREVATEL разбирался, как Кремль, используя победу Владимира Зеленского и обозначив нынешние отношения с Украиной оттепелью, пытается вернуть Донбасс Украине. Но на своих условиях.

Последние две недели в информационном пространстве активно обсуждается возможное подписания "формулы Штайнмайера" нынешнего президента Германии. Она подразумевает проведение выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству под наблюдением ОБСЕ. Если они признают их свободными, Украина должна предоставить особый режим местному самоуправлению "ЛДНР", а потом как бы восстановить контроль над границей с Россией.

Российские войска на Донбассе 24 канал

Официальный Киев подтверждает тезис, что хотел бы провести местные выборы на подконтрольных ныне России территориях Донбасса, но это может произойти только после вывода российских войск и по украинскому законодательству. Мол, выборов под дулами автоматов Калашникова на Донбассе не будет. Это вроде как официальная интерпретация формулы с точки зрения Украины. Но из-за таких разных точек зрения, высказанных в последнее время, в информационном пространстве образовался полный хаос.

Масла в огонь подливает также министр иностранных дел Вадим Пристайко, который в интервью и на брифингах ставит разные акценты в исполнении формулы, говорит собеседник OBOZREVATEL с российской стороны, который попросил не называть его фамилии.

"После победы Зеленского на выборах, между Россией и Украиной началось потепление в отношениях, и россияне ухватились мертвой хваткой за то, чтобы впарить Донбасс. Надо сказать, что они преуспевают в этом: Путин согласился на большой обмен пленными. Но возвращение Донбасса возможно только на условиях России, чего категорически не примет украинский народ. И что в такой ситуации будет делать Зеленский – это большой вопрос. Пока понятно, что вокруг всей этой ситуации царит полный хаос. Обе стороны запускают в украинское общество разные тезисы, чтобы проверить реакцию, и видно, что активная часть населения категорически не приемлет российский вариант возвращения Донбасса", – считает он.

Другой источник OBOZREVATEL, близкий к людям, ведущих переговоры, не отрицает тезиса, что цель Зеленского – закончить войну на востоке. Мол, это и в правду его самое большое желание. Главное преткновение для него сейчас – предоставление особого статуса Донбассу.

"На Банковой понимают, что не могут взять эту территорию сейчас с российскими кукловодами во главе. Вряд ли они на это не пойдут. Слишком высокий риск протестов, и команда Зеленского это понимает. Но не стоит недооценивать самого президента. Вполне возможно, что он придумает какую-то стратегию/тактику. Обмен пленными это показал – договаривались за возвращение моряков, но он сумел вытащить и самых известных политзаключенных. Хотя вначале мало кто вообще верил в успех этой истории", – наполнил источник.

Менее оптимистичен российский политолог Андрей Пионтковский. По его мнению, 1 октября в Минске может произойти капитуляция Украины перед Россией, если ее представители на встрече контактной группы подпишут "формулу Штайнмайера". Запад склоняет Украину к такому решению, ведь давно хочет закрыть вопрос Донбасса. Но тогда это будет юридическое признание Украиной "ЛДНР" законными.

"На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, и первое октября может стать днем капитуляции Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят об обратном. Трамп же на недавней встрече с Зеленским что сказал? Идите к Путину, он решит ваши проблемы. А Путина не интересует Донбасс. Его интересует вся Украина, ее полное подчинения. Теперь он нацелен на новую стратегию – соблазнить украинское руководство восстановлением территориальной целостности страны. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией", – считает Пионтковский.

Эту точку зрения косвенно поддерживает бывший советник Путина, экономист Андрей Илларионов. По его словам, успешные переговоры с Кремлем возможны только в одном случае – это сдача украинских позиций в пользу России. И глава РФ сейчас, как никогда, близок к своей цели.

"Да, успешные переговоры с Путиным возможны, но на условиях сдачи Украины. За последние пять лет эта его цель не поменялась и сейчас он как никогда близок к ее достижению – собирается всучить Донбасс и получить инструмент для управления всей Украиной. Тут все настолько прозрачно, что даже неудобно обсуждать", – подытожил он.

Что касается личной встречи Владимира Зеленского с российским коллегой, то она намечена на октябрь.

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