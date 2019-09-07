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8 сентября • обновлено в 11:51
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Россия выдвинула Украине первые требования после обмена пленными

192.7т Читать материал на украинском

Россия потребовала от Украины после обмена пленными снять блокаду с "Л/ДНР" и возобновить выплаты пенсий.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ, где призвали разрешить "накопившиеся комплексные проблемы на юго-востоке Украины".

"Местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - написали в МИД.

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фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
пусть жители лднр слушают песни СОСЕенто Лоренто в исполнении россии!
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3
1
Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Яка блокада? Вони годували всю Україну, нехай ще трішки рашу погодують, а ми ще трішки потерпимо. А під час другої світової війни хтось виплачував кошти громадянам на територіях, захоплених фашистами?
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4
0
Маскова Илона
Маскова Илона
Господа кастрюлеголовые. Вы, конечно, можете сколь угодно долго изгаляться в интернетиках, пугать Россию и что-то требовать от всего мира... Но (!), как показала практика, что Путин сказал, то и исполнилось. Так, что - готовьтесь к неукоснительному соблюдению минских.
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3
9
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Маскова Илона
Маскова Илона
Глушко Андрей, всё.
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0
2
Маскова Илона
Маскова Илона
Инкогнито Alex, источник сможете указать? Или, украинец..?
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0
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