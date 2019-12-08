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8 декабря • обновлено в 19:01
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"Россия – враг Украины!" Вятрович напомнил показательные моменты в истории

2.1т
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Команда украинского президента Владимира Зеленского возвращается к ошибочной стратегии по возможности договариваться с Россией, которая последние 300 лет уничтожает украинскую государственность.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович во время выступления на народном вече "Красные линии для Зе!" на Майдане Независимости, передает сайт партии.

"Я стал политиком, но не перестаю быть историком. Как историк я знаю, какой была роль России в нашем прошлом. Это роль ликвидатора нашей государственности. Триста лет назад Россия ликвидировала украинскую Гетманщину, вспомните Батурин – тогдашнюю украинскую столицу, вспомните судьбу этого города, которое было полностью уничтожено. Вспомните ее жителей, которые были истреблены независимо от пола и возраста. Сто лет назад Россия уничтожила УНР. Вспомните, что было после этого – годы репрессий, голодомор, которые унесли жизни миллионов украинцев. Вспомните сотни тысяч тех украинцев, которых депортировали из Украины, вспомните депортированный крымскотатарский народ, который был изгнан из своей родины. Все это Россия в украинской истории", – сказал Вятрович.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

eurosolidarity.org

"С 1991 года мы уже в независимой Украине у нас были различные власти, представители различных политических сил, но их объединяет одна ключевая ошибка – они строили свои стратегии, внешнюю и внутреннюю политику по крайне ошибочной тезисе, которая звучит – "Россия не враг, враг не Россия". Вся украинская власть с 1991 года верила, что с Россией можно договариваться с Россией, можно сотрудничать с Россией можно торговать, России можно доверять. 2014 год перечеркнул эту ошибку, постмайданная власть стала первой, которая поняла, что Россия – это враг. Она поняла, что есть потребность в мобилизации всех украинских сил со всего мира, которые поддерживают Украину, для того, чтобы сдерживать враждебный настрой России", – добавил Вятрович.

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Он отметил, что сегодня украинцы вышли на народное вече, чтобы действующая власть не делала ошибок относительно попыток договариваться с Россией.

"Нам удалось многое сделать за это время. Но власть поменялась. И новая команда – команда Зеленского, вновь возвращается к этой ошибочной стратегии, которая заключается в том, что якобы сможем договориться с Россией. Мы здесь для того, чтобы новой власти напомнить, что Россия – враг была и есть. Мы здесь для того, чтобы напомнить президенту Зеленскому ключевой тезис для каждого украинского президента, прошлого, настоящего и будущего: Россия – наш Карфаген", – отметил Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, десятки тысяч граждан по всей Украине вышли на акцию "Красные линии", чтобы донести участникам переговоров в нормандской формате общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину не может быть.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Вятрович Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России
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Ш. Олег
Ш. Олег
Выпускник истфака Львовского университета 1999 года, автор является классическим олицетворением эпохи - времени поиска Украиной своей национальной идентичности в сомнительном нaционалистическом прошлом. Согласен с американским историком Джаредом Макбрайдом, который как-то сказал, что все работы Вятровича объединяет одно: стремление оправдать украинцев в любой ситуации, несмотря ни на какие факты. :) Праворaдикальные украинские нaционалисты изображаются Вятровичем как трагические борцы за свободу, иногда вынужденные надеть нaцистскую форму, совершенно непричастные к Хoлокосту и осуществлявшие "симметричные" ответные действия во время Волынской рeзни. Все документы из сoветских архивов, свидетельствующие о преступлениях OУН-УПA, Вятрович просто объявляет "фальшивкой", а историков, критикующих такой подход, — "пособниками крeмлёвской пропаганды". Несмотря на многочисленные негативные отзывы от коллег по историческому цеху со всего мира, Вятрович активно цитируется в украинских СМИ. К слову, именно этот человек был одним из инициаторов принятия законов о декoммунизации, которые фактически закрепляют законодательные ограничения свободы слова. По мнению украинского историка Юрия Радченко, Вятрович лишь выдаёт себя за академического учёного, являясь на самом деле пропагандистом и апологетом ОУH(б); он также отмечает, что Вятровича не считают на Западе серьёзным историком. Данная статья - лучшее объяснение, почему. :)
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ш. Олег, еще один платный косоглазый иксперт вылез, все украинцы и без Вятровича знает кто наш главный враг, и мы вашу помойку скоро отправим в анал истории!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Монголо-татарская орда, не сри здесь! Все верно Вятрович говорит, ваша орда в 100 раз хуже для Украины любого другого врага! И мы вас уничтожим!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
С*укка, *историк*! Город Батурин основан в 1575 году польским королём Стефаном Баторием и назван в его честь. Вскоре после сме рти Стефана Батурин запустел.... В начале Смоленской во й ны 1632—1634 годов Батуринский замок был взят ру сс ки ми войсками и оставался незаселённым до конца во ен ных действий. В 1635 году Батурин был отстроен и включён в состав Черниговского воеводства Речи Посполитой. В том же 1635 году коронный подскарбий Ежи Оссолинский вынудил Новгород-Северского старосту А. Песочинского (люди которого отстроили замок) отказаться от своих претензий на Батурин. После начала во сс та ния Хмельницкого в 1648 году город заняли п о в стан цы. В ходе Северной во й ны гетман Иван Мазепа начал тайные переговоры с польским двором и шведским королём Карлом XII, а с приближением основных сил шведской ар мии — осенью 1708 года открыто перешёл на сторону шведов и 29 октября 1708 года со сторонниками присоединился к Карлу XII. В укреплённом Батурине остались крупные запасы для шведской ар мии, сильный гарнизон под командованием полковника Д. Чечеля и есаула Кёнигсека сохранил верность Мазепе и рассчитывал на скорый подход шведских во йск....В сложившихся условиях во йска А. Д. Меньшикова 31 октября 1708 осадили и 2 ноября 1708 взяли Батурин, после чего город был сож жен!.. В том же 1708 году гетманская резиденция была перенесена из Батурина в Глухов." Вот и всё по поводу *вспомните Батурин – тогдашнюю украинскую столицу,* Пре датель Мазепа там был, шведов ждал!
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