"Россия – враг Украины!" Вятрович напомнил показательные моменты в истории

Команда украинского президента Владимира Зеленского возвращается к ошибочной стратегии по возможности договариваться с Россией, которая последние 300 лет уничтожает украинскую государственность.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович во время выступления на народном вече "Красные линии для Зе!" на Майдане Независимости, передает сайт партии.

"Я стал политиком, но не перестаю быть историком. Как историк я знаю, какой была роль России в нашем прошлом. Это роль ликвидатора нашей государственности. Триста лет назад Россия ликвидировала украинскую Гетманщину, вспомните Батурин – тогдашнюю украинскую столицу, вспомните судьбу этого города, которое было полностью уничтожено. Вспомните ее жителей, которые были истреблены независимо от пола и возраста. Сто лет назад Россия уничтожила УНР. Вспомните, что было после этого – годы репрессий, голодомор, которые унесли жизни миллионов украинцев. Вспомните сотни тысяч тех украинцев, которых депортировали из Украины, вспомните депортированный крымскотатарский народ, который был изгнан из своей родины. Все это Россия в украинской истории", – сказал Вятрович.

Владимир Вятрович eurosolidarity.org

"С 1991 года мы уже в независимой Украине у нас были различные власти, представители различных политических сил, но их объединяет одна ключевая ошибка – они строили свои стратегии, внешнюю и внутреннюю политику по крайне ошибочной тезисе, которая звучит – "Россия не враг, враг не Россия". Вся украинская власть с 1991 года верила, что с Россией можно договариваться с Россией, можно сотрудничать с Россией можно торговать, России можно доверять. 2014 год перечеркнул эту ошибку, постмайданная власть стала первой, которая поняла, что Россия – это враг. Она поняла, что есть потребность в мобилизации всех украинских сил со всего мира, которые поддерживают Украину, для того, чтобы сдерживать враждебный настрой России", – добавил Вятрович.

Он отметил, что сегодня украинцы вышли на народное вече, чтобы действующая власть не делала ошибок относительно попыток договариваться с Россией.

"Нам удалось многое сделать за это время. Но власть поменялась. И новая команда – команда Зеленского, вновь возвращается к этой ошибочной стратегии, которая заключается в том, что якобы сможем договориться с Россией. Мы здесь для того, чтобы новой власти напомнить, что Россия – враг была и есть. Мы здесь для того, чтобы напомнить президенту Зеленскому ключевой тезис для каждого украинского президента, прошлого, настоящего и будущего: Россия – наш Карфаген", – отметил Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, десятки тысяч граждан по всей Украине вышли на акцию "Красные линии", чтобы донести участникам переговоров в нормандской формате общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину не может быть.

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