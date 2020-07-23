Российская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы устроила истерику из-за постановления ВР о проведении местных выборов на Донбассе.

Об этом в Facebook написал представитель украинской стороны, журналист Денис Казанский.

"Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины", – рассказал он.

Казанский отметил, что россияне требовали, чтобы украинская сторона постановление отменила, но им было отказано.

Отметим, что 22 июля на заседании ТКГ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Однако, Казанский считает, что это решение сильно не повлияет на прекращение военного конфликта.

"Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных "окончательных" перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предыдущее "всеобъемлющее и бессрочное" прекращение огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года", – добавил он.

Россия в ТКГ устроила истерику из-за выборов на Донбассе, – Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине на переговорах ТКГ не удалось достигнуть особого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией.