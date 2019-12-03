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3 декабря • обновлено в 07:59
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Россия приготовила ловушку: у Зеленского забили тревогу из-за "развала" Украины

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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о потере ряда областей не случайным в преддверии встречи "нормандской четверки".

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Слова Володина вызвали беспокойство в ОП, учитывая переговоры в Париже 9 декабря.

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Власти якобы не исключают, что заявление должно подтолкнуть Украину к каким-либо действиям, которые могут ослабить позицию на встрече.

ОП обеспокоило заявление Володина

ОП обеспокоило заявление Володина

Liga

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Владимир Зеленский Вячеслав Володин
Место
Украина
Тег
Офис президента
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8
Комментарии
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Hecke Josef
Hecke Josef
Володина-на губернатора Калмыкии с последующим этапом "присоединения" к Поднебесной.Каждый сатрап должен знать свое место.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
@сполох через "розвал" України@ ото насмішили . зє і ко самі летять туда зі швидкісттю боїнга .
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Хо Хол
Хо Хол
Так и пишите, что "обocpaлись".
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5
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, Ну и как у Саймона мамаша? )))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Джонсон Саймон Ф., слышал, что он сказал? Твоя мамаша нарасхват.
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