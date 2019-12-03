Россия приготовила ловушку: у Зеленского забили тревогу из-за "развала" Украины

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о потере ряда областей не случайным в преддверии встречи "нормандской четверки".
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Слова Володина вызвали беспокойство в ОП, учитывая переговоры в Париже 9 декабря.
Власти якобы не исключают, что заявление должно подтолкнуть Украину к каким-либо действиям, которые могут ослабить позицию на встрече.
ОП обеспокоило заявление Володина
Liga
Как сообщал OBOZREVATEL:
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.
Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар ответил, что Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".
Также министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.
Кроме того, заявление Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять ряд областей, вызвало большой резонанс в соцсетях.
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