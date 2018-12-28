Россия открывает новый фронт войны: Порошенко назвал пострадавшие страны

Россия будет делать попытки вмешательства в выборы, которые пройдут в 2019 году в Украине и Молдове. Таким образом агрессор продолжит вести гибридную войну в попытке реализации своих планов на территории других государств.

И Молдова, и Украина уже не первый год страдают от политики РФ, однако именно накануне выборов ожидается эскалация, заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия обновленного пункта пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе в Одесской области.

"Стратеги российской гибридной войны готовятся открыть еще один мощный фронт против Украины и Молдовы. Наши страны стоят на пороге важных выборов, и Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательные процессы", — подчеркнул украинский президент.

Порошенко пояснил, что среди методов влияния России — лояльные к ней кандидаты, которые готовы договариваться о мире на условиях агрессора. Также это информационная пропаганда, направленная на дискредитацию руководства Украины и Молдовы.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

"И последствия этой пропаганды чувствуют не только наши страны, а и другие европейские", — сообщил Петр Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре парламент Молдовы обвинил российские издания ТАСС и "РИА Новости" в распространении дезинформации. Они опубликовали новость о том, что в Молдове "пенсионеров хотят обязать подтверждать, что они еще живы".

Новость была написана в Кишиневе и опирается на законопроект, подписанный депутатом Демократической партии Валентиной Булыгой.