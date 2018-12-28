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Россия открывает новый фронт войны: Порошенко назвал пострадавшие страны

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Россия будет делать попытки вмешательства в выборы, которые пройдут в 2019 году в Украине и Молдове. Таким образом агрессор продолжит вести гибридную войну в попытке реализации своих планов на территории других государств.

И Молдова, и Украина уже не первый год страдают от политики РФ, однако именно накануне выборов ожидается эскалация, заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия обновленного пункта пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе в Одесской области.

"Стратеги российской гибридной войны готовятся открыть еще один мощный фронт против Украины и Молдовы. Наши страны стоят на пороге важных выборов, и Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательные процессы", — подчеркнул украинский президент.

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Порошенко пояснил, что среди методов влияния России — лояльные к ней кандидаты, которые готовы договариваться о мире на условиях агрессора. Также это информационная пропаганда, направленная на дискредитацию руководства Украины и Молдовы.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

"И последствия этой пропаганды чувствуют не только наши страны, а и другие европейские", — сообщил Петр Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре парламент Молдовы обвинил российские издания ТАСС и "РИА Новости" в распространении дезинформации. Они опубликовали новость о том, что в Молдове "пенсионеров хотят обязать подтверждать, что они еще живы".

Новость была написана в Кишиневе и опирается на законопроект, подписанный депутатом Демократической партии Валентиной Булыгой.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Расия открывает фронт , но это не мешает вальцману грабить украину . В украине за 5 лет войны кастрюли получают гробы а вальцман разбогател в 20 раз .
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Доктор Смерть, это ж наверное сложно почитать Форбс,который твой бред множит на "0" и сообщает о противоположном))) вата такая вата...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Доктор Смерть, Украина ведёт борьбу с врагом внешним и врагом внутренним таким как ты, подхуйловый смерд
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Петюня, любые затруднения с выборами в Украине не хуйла, а только твоя прямая заслуга, шоколадный махинатор. В Украине твоими усилиями и усилиями твоей шоблы сохраняется неопределенность с тем, кого считать народом Украины и что обеспечивает единство поколений этого народа. Эта неопределенность - твоя жульническая политика, негодяй, которая допускает нахождение у власти махинаторов как ты ценой игнорирования власти народа, задев датированной в украинской Конституции. Не хуйло гарант Конституции в Украине, а Порошенко, поэтому фактическое отсутствие власти юридически неопределенного народа "заслуга" именно Порошенко, прежде всего.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ильчук Андрей, Хуйло,именно Хуйло. Ты даже не способен привести хоть один аргумент в пользу своего бреда (поверь,на Обозе не ведутся на мокшанский бред из мира фантастики). На Президент выполняет свои обязанности,он же не Хуйло)))
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