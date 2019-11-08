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8 ноября • обновлено в 05:24
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"Ракетными ударами поставить на колени": в СНБО дали прогноз по вторжению России в Украину

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Россия имеет все возможности для нанесения открытого военного вторжения в Украину. При этом Кремль разрабатывает различные варианты – от нанесения ракетных ударов до введения войск.

Такое мнение генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, Сергей Кривонос, выразил в интервью "Апострофу", подчеркнув, что Российская Федерация ежегодно проводит военные обучения вдоль украинской границы.

По словам Кривоноса, наиболее реальным является сценарий в Крыму и со стороны Черниговской и Сумской областей, ведь на территории Беларуси вдоль границы Украины расположены российские войска.

Генерал ВСУ указал на возможное вторжение России

Генерал ВСУ указал на возможное вторжение России

Коллаж

"Разрабатываются различные варианты: нанесение ракетных ударов, чтобы повторить у нас югославский вариант, а затем ввести войска, – предположил генерал. – Или же не вводить войска, а просто высокоточными ракетными ударами поставить Украину на колени".

"Они укрепляют свои войска в Крыму, создавая там организационно-штатные структуры, позволяющие в кратчайшие сроки осуществить развертывание войск, чтобы нанести удар со стороны Крыма", – уверен он.

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"Они могут осуществить против нас агрессию, но им потом очень трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно – как можно быстрее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы танцевать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели", – добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Юрий Карин заверил, что Россия сосредотачивает войска у границ Украины, чтобы психологически надавить на ВСУ.

Напомним, что по состоянию на осень 2019 года в аннексированом Крыму находится более 30 000 военных России и тысячи танков, броневиков, единиц авиации и флота.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Кривонос
Тег
война
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какие ракетные удары? Достаточно прекратить поставлять горюче-смазочные материалы))))) Ракеты ещё на вас тратить
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