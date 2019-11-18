"Россия хранила козырь!" Украине указали на тревожный нюанс с возвращением кораблей

Вернув Украине захваченные корабли, Россия преодолела изоляцию, ослабила международные санкции и добилась принятия Украиной кремлевского плана по Донбассу.
Такое мнение высказал политический эксперт Анатолий Октисюк, передают "Факты". По его мнению Россия вышла из сложившейся ситуации с большим бонусом.
"Российская дипломатия сделала Украину в очередной раз. У русских надо поучиться, как выкручивать из минуса большой плюс и политические преференции", – отметил Октисюк.
Политэксперт считает, что вместо того, чтобы сразу отдать Украине корабли по решению Морского трибунала ООН, Россия хранила их как козырь в преддверии встречи в нормандском формате и успешно разыграла эту карту.
Украинские корабли
Информационное сопротивление
"Теперь Москва делает жест доброй воли и отдает испорченные "посудины" украинской стороне (я больше чем уверен, что эти корабли россияне испортили и порезали все оборудование)… Мол, мы вам корабли возвращаем и готовы к диалогу с Киевом, но вы еще в парламенте согласуйте отдельный закон об особом статусе и выборы в ОРДЛО, а в Париж нам на согласование привезите драфт документа", – отметил эксперт.
По его убеждению, теперь в Кремле готовятся к федерализации Украины.
"А в придачу мы еще готовы санкционировать прямой обмен военнопленных между Украиной и ОРДЛО. Теперь Россия держит уверенный курс на выход из дурной ситуации и изоляции, вплотную приближаясь к ослаблению санкционного давления и федерализации Украины путем реинтеграции ОРДЛО на своих условиях", – объяснил Октисюк.
Как писал OBOZREVATEL:
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
Сенатор от оккупированного Крыма Сергей Цеков едко прокомментировал возвращение Россией захваченных украинских кораблей, объявив, что РФ якобы демонстрирует исключительно добрые намерения.
Было анонсировано, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" будут доставлены в порт Одессы.
18 ноября началась процедура передачи Российской Федерацией захваченных украинских кораблей.
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