"Россия хранила козырь!" Украине указали на тревожный нюанс с возвращением кораблей

Вернув Украине захваченные корабли, Россия преодолела изоляцию, ослабила международные санкции и добилась принятия Украиной кремлевского плана по Донбассу.

Такое мнение высказал политический эксперт Анатолий Октисюк, передают "Факты". По его мнению Россия вышла из сложившейся ситуации с большим бонусом.

"Российская дипломатия сделала Украину в очередной раз. У русских надо поучиться, как выкручивать из минуса большой плюс и политические преференции", – отметил Октисюк.

Политэксперт считает, что вместо того, чтобы сразу отдать Украине корабли по решению Морского трибунала ООН, Россия хранила их как козырь в преддверии встречи в нормандском формате и успешно разыграла эту карту.

Украинские корабли Информационное сопротивление

"Теперь Москва делает жест доброй воли и отдает испорченные "посудины" украинской стороне (я больше чем уверен, что эти корабли россияне испортили и порезали все оборудование)… Мол, мы вам корабли возвращаем и готовы к диалогу с Киевом, но вы еще в парламенте согласуйте отдельный закон об особом статусе и выборы в ОРДЛО, а в Париж нам на согласование привезите драфт документа", – отметил эксперт.

По его убеждению, теперь в Кремле готовятся к федерализации Украины.

"А в придачу мы еще готовы санкционировать прямой обмен военнопленных между Украиной и ОРДЛО. Теперь Россия держит уверенный курс на выход из дурной ситуации и изоляции, вплотную приближаясь к ослаблению санкционного давления и федерализации Украины путем реинтеграции ОРДЛО на своих условиях", – объяснил Октисюк.

Как писал OBOZREVATEL:

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