"Россия готова к вторжению!" Порошенко обратился к церквям с просьбой перед выборами

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Всеукраинскому Совету Церквей с просьбой призвать к проведению выборов без насилия и напомнил о нависшей угрозе масштабного вторжения со стороны России.

"Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский Совет Церквей призвал провести выборы без насилия. Провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", – заявил он на встрече с членами Совета и религиозных организаций, сообщает его пресс-служба.

По словам главы государства, выборы – это испытание для любого государства, а особенно для общества, которое находится в состоянии войны и на границе которого находятся российские дивизии, готовые к вторжению.

Петр Порошенко Пресс-служба главы государства

Порошенко отметил, что со стороны Кремля это называется гибридная война, и его посланники не просто атакуют нашу страну на востоке, незаконно аннексировали Крым, но и ведут активную информационную войну, несут фейковые новости, ложь, раздор и ненависть.

Просьба Порошенко получила отклик. Верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав заверил: "Мы вместе с украинскими волонтерами, добровольцами сказали: нет насилию во время выборов".

В свою очередь президент также обратил внимание на важность продолжения стратегии партнерства государства и религиозных организаций и заверил в соблюдены всех прав и свобод граждан в Украине, в том числе и религиозной свободы.

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко Пресс-служба главы государства

Глава государства также отметил, что Кремль стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе и в религиозной сфере. Он предостерег, что во время выборов этот вопрос приобретает еще большую актуальность: "Нам надо видеть все риски и угрозы, ставки на этих выборах, которые очень хорошо знает Путин. Знает и хочет очернить и унизить в наших глазах все сделано за эти пять лет, расколоть украинское единство".

В свою очередь, митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отметил: "Мы благодарны Богу за то, что мы имеем целостное украинское государство. И мы, благодаря Вашей настойчивой работе, имеем свою мощную украинскую армию".

"Мы верим, что и в дальнейшем с Божьей помощью мы будем двигаться в направлении нашего единства", – отметил предстоятель ПЦУ.

Петр Порошенко на встрече с представителями церквей Пресс-служба главы государства

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан России международными наблюдателями на президентских выборах в Украине 31 марта.

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