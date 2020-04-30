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30 апреля • обновлено в 15:14
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Россия – агрессор: Рада приняла важное постановление и призвала к продлению санкций

11.1т
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Верховная Рада Украины приняла постановление №3068 об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупации Крыма, Севастополя, ОРДЛО и политических репрессий против граждан Украины.

Этот документ адресован парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций. За него на внеочередном пленарном заседании парламента отдали голоса 309 нардепов.

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

Примечательно, что постановление поддержали представители всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

"Утвердить Обращение Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и призвать к освобождению политических заключенных – граждан Украины", – сказано в документе.

Агрессия России против Украины

Агрессия России против Украины

Politeka

Также перед голосованием нардепы обратились к зарубежным партнерам Украины с призывом не допустить отмены санкций против страны-оккупанта России, введенных из-за ее преступлений против суверенитета нашей страны.

Парламентарии также выразили надежду на то, на РФ усилят внешнее давление с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.

Как сообщалOBOZREVATEL, в докладе брюссельской Международной кризисной группы (ICG), который был опубликован 28 апреля, заявили, что снятие санкций с России якобы остановит войну на Донбассе. Кроме того в документе предложили не поставлять Украине вооружение, если оно "не изменит баланс сил".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Та невже?! Щось у лісі сдохло, що цей сбод прийняв вірне рішення.
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Скоро моего мнения ниже не станет. Демократия и свобода слова по-украински, кули !
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6
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
А закон об осуждении блокад, лишения пенсий инвалидов и стариков, попрания в правах будет направлен парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций ? То что Россия - оккупант, никто не спорит, но Украина по сути геноцид объявила гражданам, которых она называет своими. И почему молчат международные организации ?
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