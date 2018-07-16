"Оно ему чешется": Порошенко рассказал, чего хочет Путин на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что России не нужен оккупированный Донбасс и агрессия Кремля преследует другие цели.
"России точно не нужен оккупирован Донбасс, России не нужен ни Донецк, ни Луганск", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По словам президента, об этом свидетельствует высокий безработицы, отказ в допуске машин с гуманитарной помощью, как от Украины, так и от международных организаций. Также не выпускают с оккупированной территории пенсионеров, которые получают украинские пенсии.
"России эти территории нужны, потому что они думают, что это якорь, который будет держать Украину, всю 45-миллионную нацию под зоной влияния российских интересов, а точнее - в составе Российской империи", - убежден глава государства.
По его словам, украинский народ определился с выбором и "идет в Европу". Кроме того, Украина никогда не смирится ни с агрессией, ни с незаконной аннексией.
Порошенко также прокомментировал то, что президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул об Украине на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Основываясь на моей встрече с Трампом на саммите Украина-НАТО, на документах саммита НАТО, Украина была и остается среди первых приоритетов", — заявил он.
Говоря о том, что Путин на пресс-конференции трижды вспоминал об Украине, президент сказал: "Если он так много говорил, то ему оно чешется".
Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что Россия может совершить атаку на Мариуполь со стороны Азорвского моря.
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