Роспуск Верховной Рады: Порошенко сделал заявление

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерение объявить досрочные выборы Верховной Рады незаконно.

Такое мнение он высказал на встрече с представителями бизнеса в Киеве, отметив, что это может угрожать стабильности Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной Рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали", - сказал он.

Петр Порошенко скриншот

По словам президента, это приведет к длительному политическому кризису и длительной паузе в отношениях с партнерами.

"Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре", - добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины может досрочно прекратить свои полномочия, если не будут предоставлены документы об активности коалиции после конца февраля 2019 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram