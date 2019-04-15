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Роспуск Верховной Рады: Порошенко сделал заявление

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерение объявить досрочные выборы Верховной Рады незаконно.

Такое мнение он высказал на встрече с представителями бизнеса в Киеве, отметив, что это может угрожать стабильности Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной Рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали", - сказал он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

скриншот

По словам президента, это приведет к длительному политическому кризису и длительной паузе в отношениях с партнерами.

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"Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре", - добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины может досрочно прекратить свои полномочия, если не будут предоставлены документы об активности коалиции после конца февраля 2019 года.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Что в концлагере законно?! Конституцию под себя менять, госперевороты, армию против миллионов?! Этому концлагерю давно дали определение, не будет там мира.
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