Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада Украины распустила Центральную избирательную комиссию. Большинство голосов за скандальное представление президента Владимира Зеленского дала его партия "Слуга народа".

Вскоре на сайте Верховной Рады появился поименный список голосования от каждой парламентской фракции.

Так, в "Слуге народа" решение поддержал 241 нардеп, не голосовали – 3, удержались – 7 парламентариев.

Что касается "Оппозиционной платформы – За жизнь", то там инициативу Зеленского поддержали 26 членов фракции, против – 1 (Илья Кива), не голосовали – 12, отсутствовали – 5.

Верховная Рада Викимедиа

Что касается "Европейской солидарности", то там картина выглядит так: против – 17 нардепов, не голосовали – 9, отсутствовал – 1.

В "Батьківщині" 20 из 24 нардепов не принимали участие в голосовании и 4 отсутствовали на пленарном заседании.

Во фракции "Голос" также не нашлось голосов за роспуск ЦИК. Вместе с тем 18 проголосовали против и 2 не голосовали.

А в депутатской группе "За майбутнє" решение Зеленского поддержали 10 нардепов, воздержался – 1, не голосовали – 7, отсутствовали – 4.

Среди внефракционных депутатов за роспуск ЦИК проголосовал 21 парламентрий, воздержались – 3 и не голосовали – 10.

Напомним, президент Зеленский подписал представление о роспуске ЦИК и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента заявили, что формальным поводом для роспуска ЦИК может стать ситуация, которая сложилась на 198-м избирательном округе Черкасской области.

Напомним, что 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

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