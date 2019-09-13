Главная Новости
13 сентября • обновлено в 15:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

1.8т Читать материал на украинском

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада Украины распустила Центральную избирательную комиссию. Большинство голосов за скандальное представление президента Владимира Зеленского дала его партия "Слуга народа".

Вскоре на сайте Верховной Рады появился поименный список голосования от каждой парламентской фракции.

Так, в "Слуге народа" решение поддержал 241 нардеп, не голосовали – 3, удержались – 7 парламентариев.

Что касается "Оппозиционной платформы – За жизнь", то там инициативу Зеленского поддержали 26 членов фракции, против – 1 (Илья Кива), не голосовали – 12, отсутствовали – 5.

Новости
"Это политическая расправа": в "ЕС" обратились к журналистам из-за роспуска ЦИК

Верховная Рада

Верховная Рада

Викимедиа

Что касается "Европейской солидарности", то там картина выглядит так: против – 17 нардепов, не голосовали – 9, отсутствовал – 1.

В "Батьківщині" 20 из 24 нардепов не принимали участие в голосовании и 4 отсутствовали на пленарном заседании.

Во фракции "Голос" также не нашлось голосов за роспуск ЦИК. Вместе с тем 18 проголосовали против и 2 не голосовали.

А в депутатской группе "За майбутнє" решение Зеленского поддержали 10 нардепов, воздержался – 1, не голосовали – 7, отсутствовали – 4.

Среди внефракционных депутатов за роспуск ЦИК проголосовал 21 парламентрий, воздержались – 3 и не голосовали – 10.

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Роспуск ЦИК: кто поддержал узурпацию власти

Напомним, президент Зеленский подписал представление о роспуске ЦИК и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ЦИК Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel