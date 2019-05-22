Роспуск Рады: Парубий обратился к Зеленскому

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом.

Он созывает внеочередное заседание 22 мая в связи с обращением главы государства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Рады.

Андрей Парубий Укринформ

"В соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Верховной Рады.

Обсуждались две даты следующих выборов: 21 и 28 июля.

Вскоре Зеленский подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в Раду на 21 июля.

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