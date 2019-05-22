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Роспуск Рады: Парубий обратился к Зеленскому

5.8тЧитать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения парламентом.

Он созывает внеочередное заседание 22 мая в связи с обращением главы государства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Рады.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Укринформ

"В соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения", - отметил он.

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Роспуск Рады: Парубий обратился к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Фашисты , с вещами на выход . Ваше песто в тюрьме , а этого дурака в психушке ждут
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