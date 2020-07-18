'Революция' Саакашвили с судами в Украине нарушит Конституцию, – Данишевская

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что концепция реформирования судебной системы в Украине, предложенная главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили, может нарушить Конституцию.

В интервью агентству Интерфакс-Украина, она указала на неконституционность инициативы включения в Верховный суд судей-иностранцев. По мнению Данишевской, результаты работы такого судьи "будут зависеть от того, под защитой какого государства он будет находиться".

"Конституция требует, чтобы судья был гражданином Украины, чтобы он владел государственным языком. Да, собственно, я и не знаю примеров в мире, чтобы эта практика способствовала какому-то прорыву", – отметила она.

По словам главы ВС, предложенная реформа по факту включает в себя только лозунги о радикальных революционных изменениях, но ничего конкретного, по ее мнению, там нет.

"Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей. Что касается судебной системы в Грузии. Мы всегда радуемся успехам своих коллег в других странах. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов в отношении господина Саакашвили сам господин Саакашвили не был в восторге", – сказала она.

Глава Верховного суда заявила, что какой-либо диалог Нацсовета с судейским корпусом отсутсвует: "Даже никаких попыток коммуникаций не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов – сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия", – подчеркнула Данишевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Исполнительного совета реформ Михеил Саакашвили предложил "упразднить" или реформировать Конституционный суд Украины, сделав его отдельной палатой другого.