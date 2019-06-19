"Реваншисты должны получить отпор": Кириленко выступил против переименования пр-та Григоренко

Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на прежнее название – проспект Жукова.

Об этом написал в Тwitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. По его словам, это первый шаг реваншистов в попытке отменить декоммунизацию.

Вячеслав Кириленко Украинская правда

"Правительство обратилось в правоохранительные органы относительно незаконного решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизацию, и он должен получить отпор!" – написал Кириленко.

Правительство обратилось в правоохранительные органы о незаконном решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации и он должен получить отпор! - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 19 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кириленко пойдет на досрочно выборы в Верховную Раду в составе партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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