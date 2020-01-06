"Решили еще унизить враньем!" К Зеленскому обратились с мощным призывом из-за отдыха в Омане

Президента Украины Владимира Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Омана. Украинскому лидеру напомнили, что пока от отдыхает на новогодние и рождественские праздники, то наши воины мерзнут в окопах на Донбассе, защищая страну.

OBOZREVATEL приводит текст обращения украинского журналиста Юрия Бутусова без изменений:

"Остановитесь! Конечно, это неловко, когда Верховный Главнокомандующий во время войны находит время для отдыха на берегу Индийского океана, пока подчиненная ему армия мерзнет в окопах на Донбассе. Тем более неловко, если победа на выборах достигается с лозунгом "президент должен жить как простой учитель, а простой учитель – как президент". Этой неловкости дадут оценку те, кто живет защитой страны.

Конечно, это глупость, скрывать такую информацию от своих граждан, тем более если сам Зеленский высмеивал точно такую же глупость прошлого президента в номере про "Петра Инкогнито" на Мальдивах в 2018-м. Ведь все равно узнают, заметят. Ведь можно было поступить по-людски, сказать, еду на отдых на несколько дней с семьей, вот отель, вот чек, да дорого, но декларация позволяет, все законно, извините, отработаю. Эту глупость можно было оправдать так: извините, по соображениям безопасности решили опубликовать информацию об отдыхе после его завершения, поездка запланирована на несколько дней, без охраны, мы действуем честно.

Но глупость и неловкость решили еще унизить враньем.

Офисом президента опубликован набор разъяснений – "официальный визит", о котором "забыли" заранее сообщить, фотографии с каким-то дядей в арабской одежде, при отсутствии самого главы Омана, и при отсутствии на встрече даже посла Украины.

Фарс продолжается второй день – снова публикация Офиса президента, абсурдный текст про товарооборот – а каким образом визит Зеленского повлияет на товарооборот, если рядом с ним нет ни одного члена правительства, не определен порядок и повестка визита?

Остановитесь! Еще никто и никогда не исправлял провал в коммуникациях новым враньем. Продолжая врать в такой ерунде, вы подрываете доверие к своим дальнейшим серьезным инициативам, ведь теперь общество будет знать, что вранье даже в самых очевидных случаях признается допустимым. "Барон Мюнхгаузен славен не тем, что он летал на Луну. Он славен тем, что никогда не врет".

Что известно:

Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхал в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана. Глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман.

Поездка главы государства была полностью конфиденциальной. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)", – удалось узнать СМИ.

Зеленский в Омане Страна

Глава охраны президента Максим Донец лично отправился заранее в страну для подготовки отдыха Зеленского.

Позже на резонансную информацию отреагировали в пресс-службе ОПУ. Там уточнили, что глава государства отбыл в страну вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные деньги. "Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину", – подчеркнули в ОПУ.

Вечером 5 января пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель тоже успела оскандалиться во время резонансного обсуждения отдыха президента.

Журналистка Мария Жартовская поинтересовалась, почему о поездке Зеленского не было известно заранее.

Отвечая в комментариях на вопрос о встречах президента "на наивысшем уровне" в Омане Мендель заявила: "мы будем писать об этом в новостях".

"И спустя несколько минут обнаружила, что Юлия Мендель удалила меня из друзей, а не друзья не могут оставлять комментарии у нее в Facebook", – рассказала Жартовская.

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