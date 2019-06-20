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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Решение КС по выборам в Раду: Порошенко сделал заявление

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Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного суда относительно внеочередных парламентских выборов в Украине в 2019 году.

По его словам, настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Об этом лидер "Европейской солидарности" написал в Twitter.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Twitter АПУ

"Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился", – написал Порошенко.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал президента Украины собрать СНБО. Причиной стал иск украинского филиала РПЦ об отмене государственной регистрации автокефальной ПЦУ.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Теги
Партия "Европейская солидарность"Конституционный суд Украины
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Мнение Свина никого не интересует!
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леня зе
леня зе
годовь дуплишо
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