Решение КС по выборам в Раду: Порошенко сделал заявление

Петр Порошенко отреагировал на решение Конституционного суда относительно внеочередных парламентских выборов в Украине в 2019 году.

По его словам, настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Об этом лидер "Европейской солидарности" написал в Twitter.

Петр Порошенко Twitter АПУ

"Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился", – написал Порошенко.

Настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Настоящий государственник должен выполнять решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было и как бы ты к нему не относился. - Петр Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2019 г.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал президента Украины собрать СНБО. Причиной стал иск украинского филиала РПЦ об отмене государственной регистрации автокефальной ПЦУ.

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