Восстановят в должностях и выплатят зарплату? Малюська пояснил последствия решения ЕСПЧ по люстрации

В Украине планируют создать комиссию, которая будет рассматривать жалобы чиновников, считающих свою люстрацию неправомерной.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, комментируя постановление Европейского суда по правам человека о нарушении прав уволенных по украинскому закону "Об очищении власти".

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

Описанный выше механизм не применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной", – написал Малюська.

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Министр подчеркнул, что власть "не будет сидеть сложа руки, а сделает все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде".

Он пояснил, что ЕСПЧ не признавал люстрацию целиком неправомерной, а только ее чрезмерный объем.

"Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", – написал Малюська.

Как писал OBOZREVATEL, накануне министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал очередное странное фото. На снимке он читает книгу, стоя на руках.

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