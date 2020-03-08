"Реформы в Украине под угрозой": западные СМИ оценили отставку Гончарука и Рябошапки

Отставка Кабинета министров Алексея Гончарука и увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки ставит под угрозу будущее реформ в Украине.

Об этом пишет издание The Financial Times в своем материале, опубликованном 8 марта. Издание проанализировало контекст и последствия политического потрясения в Украине, текст приводит "Новое время".

FT называет отставку Кабмина Гончарука "зачисткой" и указывает на опасения "инвесторов и политических реформаторов", что президент Владимир Зеленский "отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией".

Комментируя уход наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркарову и генпрокурора Руслана Рябошапку как "пользующихся уважением реформаторов". Ушел и министр экономики Тимофей Милованов - "получивший образование в США экономист, который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы", напоминает автор публикации.

Со ссылкой на финансистов и инвесторов FT критически комментирует причины недовольства Кабмином и Офисом генпрокурора, которые озвучил Владимир Зеленский.

"Инвесторы скептически относились, в частности, к изгнанию Рябошапки, работу которого высоко оценили западные партнеры Киева и активисты борьбы против взяточничества - за его попытку избавиться от коррупции в Офисе генпрокурора. До сих пор украинские олигархи часто злоупотребляли судебной системой, чтобы преследовать личные бизнес-интересы и сводить счеты", - напоминает издание.

24tv.ua

Газета цитирует заявление инвестиционной компании Dragon Capital, в котором отмечается, что в состав нового Кабмина не вошли "ключевые министры предыдущего правительства, ориентированные на интересы рынка", а новый премьер-министр Денис Шмыгаль еще не прояснил окончательно политику своего правительства. Все это "поднимает вопросы о продолжении и качестве реформ, несмотря на обещание Зеленского не отступать" от них, говорится в заявлении Dragon Capital.

Кроме того, FT приводит мнение Тимоти Эша, аналитика компании BlueBay Asset Management. По его словам, ранее казалось, что Зеленский всерьез намерен заняться восстановлением верховенства права в Украине и "обуздать олигархов". Однако, констатирует теперь Тимоти Эш, события минувшей недели и вероятное формирование нового Кабмина с учетом интересов олигархов "вызывают серьезную обеспокоенность в плане того, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять".

Газета напоминает об успехах Украины в укреплении финансовой стабильности за последние полгода: инвесторы охотно вкладывали средства в украинские долговые облигации, "убежденные обещаниями Зеленского модернизировать страну, бороться с коррупцией, и обнадеженные квалификацией членов правительственной команды (под руководством Гончарука)". А гривна в прошлом году укрепилась на 19% по отношению к доллару США.

Автор статьи озвучивает вопросы и относительно непростого для Украины периода, когда Зеленский решил провести "перезагрузку" Кабмина. В свете переговоров с МВФ и важности новой кредитной программы для Украины FT называет "тем более озадачивающим" время, избранной для кадровых перемен. "Я не понимаю цели смены правительства в данный момент", - вторит этой мысли Александр Данилюк, бывший министр финансов и секретарь СНБО при Зеленском. В комментарии газете Данилюк предположил, что Зеленский решил сменить команду Кабмина, чтобы обратить вспять резкое падение своей популярности.

Говоря о новом премьере Денисе Шмыгале, FT напоминает, что он руководил одной из энергокомпаний, принадлежащей "богатейшему олигарху Украины Ринату Ахметову". Таким образом, констатирует издание, это назначение породило предположение, что Зеленский "пытается дистанцироваться от конкурента Ахметова".

Денис Шмыгаль

Теперь же, несмотря на заверения Шмыгаля о готовности сотрудничать с МВФ, финансовое положение Украины под угрозой. "Я считаю, что есть серьезное недопонимание ситуации со стороны президентской команды, предлагающей решения, которые лишь ухудшают ситуацию", - цитирует Данилюка FT. По его мнению, вполне очевидно, что с приходом нового правительства МВФ "возьмет паузу" в отношениях.

Напомним, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что "последней каплей для увольнения генпрокурора для президентской политсилы, стало нежелание подписывать "подозрение Порошенку".

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", – сказал Арахамия.

В.о генпрокурора Виктор Чумак назвал эти подозрение "высосанными из пальца".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Монобольшинство Верховной Рады избрало новым главой правительства действующего вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

В Украине финансовые рынки на кадровые перестановки в правительстве отреагировали сдержанным падением. После того, как Рада проголосовала за Шмыгаля, курс гривни укрепился на 17 копеек по цене покупки.

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