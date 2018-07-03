"Придурок": в Раде отреагировали на новую выходку Путина

Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о присвоении почетных украинских наименований целому ряду частей российской армии является исключительным способом российского лидера поднять свой рейтинг в условиях политического и экономического кризиса.

"Я помню, Россия участвовала в Первой мировой войне, и не участвовала во Второй мировой войне, потому что во время Второй мировой войны России не существовало, а был Советский Союз. Целесообразнее было бы Путину давать названия подразделениям, посвященные событиям Первой мировой войны, в которой у России были одни проблемы ", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции БПП Александр Бригинец.

Однако, как объясняет нардеп, Россия веками пытается приписать себе то, что с ней не связано, в том числе и некоторые боевые победы, которые делал Советский Союз, или культурные победы Украины в свое время, или историю нашей земли.

"Это переименование - это часть наступательной военной или политической стратегии Путина, но она носит исключительно внутренний характер, и это было сделано в тот момент, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста в России. И Путин всегда так делает, когда его рейтинг начинает проседать, он использует вот такие штуки ", - объясняет Бригинец.

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Народный избранник напомнил, как Путин поднимал себе рейтинги с помощью терактов, аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе.

"И, безусловно, что после провозглашения повышение пенсионного возраста, и когда произошел обвал рейтингов всего руководящего звена российской верхушки, ему надо было придумать какую-то ерунду, которая могла поднять патриотический дух населения", - считает он.

Однако в этих переименованиях Бригинец нашел позитив для Украины.

"Для нас такое переименование - это положительный знак, потому что люди, которые еще сомневались, должны еще раз услышать, еще раз утвердиться в мысли, что Путин редкий придурок", - добавил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, массовые протесты, охватившие Россию из-за желания властей повысить пенсионный возраст, не будут иметь никакого результата.