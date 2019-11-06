Политическая борьба без правил на фоне войны и бедности натянула оголённый нерв общественных отношений до крайности. Ещё чуть-чуть – и народ начнёт аплодировать возврату смертной казни или внесению в Конституцию права на линчевание. Вот только чуда это не сотворит: воровали и воровать будут до тех пор, пока вся борьба будет происходить исключительно в зрелищно-репрессивном жанре.
В стране, как в плохом советском колхозе, воруют во всех сферах и на всех этажах власти: в органах местного самоуправления и центральных органах власти, в медицине и образовании, в культуре и физкультуре, в энергетике и на транспорте; армия и "оборонка" тоже не исключение. Разница лишь в том, что одни сферы находятся на периферии, а другие в центре общественного внимания, и злоупотребления в них справедливо воспринимаются гражданами как цинизм в крайней степени.
Так может, немного поднажать или ещё пару антикоррупционных органов сотворить – и страна заживёт по-новому? К сожалению нет. Так проблема не решится. Закон о стукачах тоже не поможет.
Конечно, показательные аресты поначалу могут понравиться, но, в конце концов, ничего, кроме очередного разочарования, не принесут. Так будет до тех пор, пока не появится воля к системной профессиональной работе по законодательному закреплению прозрачных и однозначно трактуемых процедур обращения со всеми видами государственных ресурсов.
Тысячи минут телевизионной "борьбы с коррупцией" и миллионы слов, сказанных украинскими политиками внутри страны и за её пределами, привели к тому, что в глазах собственных граждан и мирового сообщества Украина стала эталоном коррупции.
На самом деле, таких эталонов хоть отбавляй – и на Востоке, и на Западе. Но это не повод для того, чтобы мириться со злом. Равно как и самоуничтожение страны – не способ борьбы с ним.
Сегодня под лозунгом борьбы с коррупцией происходит все, что угодно, – политическая борьба и манипулирование общественным мнением, перераспределение финансовых потоков и сфер влияния, передел рынков и борьба с конкурентами, освоение грантовых ресурсов и формирование ярких фейсбучных биографий.
В качестве примера напомню неоконченную историю, начавшуюся с истошных криков о борьбе с коррупцией в закупках медикаментов за бюджетные средства и необходимости привлечения для этого международных организаций. Все закончилось выводом внутриукраинской коррупции на международную орбиту: миллиарды бюджетных средств стали перекачиваться за рубеж, а поставки затягиваться на годы.
В итоге сотни тысяч больных не получили вовремя необходимые препараты, а страна, живущая на дорогих заёмных деньгах, понесла существенные финансовые потери и чуть не утратила стратегическую для Украины фармацевтическую отрасль, выпускающую конкурентоспособную продукцию, поставляемую в десятки стран мира.
Кто в плюсе? Очевидно – международные фармацевтические монстры, заезжие гастролёры, по случаю трудоустроенные на высшие государственные посты, и коррупционеры транснационального масштаба.
Куда ни кинь, всюду уйма примеров, когда такая "борьба с коррупцией" имеет второе-третье дно. Но главное, что остаётся вне поля зрения аплодирующего народа, – действия России, стремящейся любой ценой разрушить украинское государство.
Ещё в 2013-м начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов сформулировал доктрину современной войны, основанную на возрастающей роли невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превосходят силу оружия.
Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения противостоящей страны.
Для разрушения Украины и подчинения её остатков агрессор уже сегодня использует все возможности: информационные войска, российские и "украинские" СМИ, свою агентуру и просто "полезных идиотов", готовых ради самопиара или грантовой подачки ежедневно подбрасывать "жареные факты" и поднимать температуру в обществе.
Яркой демонстрацией "успехов" Украины в борьбе с коррупцией и успехов России в борьбе против Украины является происходящее в сфере обороны и безопасности.
На совещаниях по вопросам закупки новых систем вооружения и военной техники высокопоставленные офицеры Генштаба и сотрудники Минобороны откровенно заявляют о доведённом до абсурда антикоррупционном терроре и высказывают убийственные для безопасности и экономики страны мысли: лучше все закупать по импорту, чем каждый день ходить на допросы.
Вот только продавать оружие или даже вполне мирные немецкие двигатели для комбайнов нам мало кто хочет – а вдруг "дорогой друг Владимир" косо посмотрит?
Конечно, можно сказать, что в Минобороны и Генштабе все старые кадры плохие, а новые – хорошие. Однако новые, наученные горьким опытом старых, вообще не хотят принимать какие бы то ни было решения. В условиях войны это может быстро привести армию к коллапсу, а страну – к поражению.
Для иллюстрации предлагаю свежий пример эпопеи с производством снарядов больших калибров.
Как известно, за годы войны страна потеряла на подорванных стратегических арсеналах и крупных армейских складах втрое больше боеприпасов, чем использовала на фронте – более 200 тысяч тонн. В результате обеспеченность боеприпасами по некоторым позициям достигла критического уровня.
В связи с произошедшим, на уровне правительства было принято решение о закупке за бюджетные средства для государственного Завода "Артём", входящего в "Укроборонпром", импортного оборудования для производства снарядов больших калибров на сумму 17 миллионов долларов. Половина средств была получена и, в лучших традициях государственной структуры, вульгарно украдена.
В результате скандала под подозрением оказались замминистра экономики, руководитель специализированного ГП "Центр "Безпека"" и другие участники этой истории.
Помимо обвинений в краже 8,5 миллионов долларов, расследуется ещё одна важная составляющая – попытка группы лиц в интересах государства-агрессора подорвать обороноспособность страны, оставив украинскую армию без снарядов.
Но все не так драматично. Как и в начале войны, на выручку армии пришли не чиновники, а граждане нашей страны, которая всегда славилась своей инженерной школой.
Опытные инженеры и молодые специалисты, работающие в команде предприятия "Рубин-2017" – дочерней структуры негосударственной компании "Украинская бронетехника" – смогли за полтора года без копейки бюджетных вливаний освоить и начать серийное производство снарядов больших калибров. Причём на оборудование негосударственное предприятие израсходовало в 10 раз меньше, чем планировали потратить "государственные деятели".
В первых числах ноября на очередных испытаниях, сопровождающих сдачу каждой партии снарядов, компания "Рубин-2017" подтвердила стабильное качество своей продукции: серия снарядов "легла" практически в одну воронку.
Но тут на фоне шпионско-коррупционного скандала в Кабмине и "Укроборонпроме" на "Украинской правде" появляется блог грантового "борца с коррупцией" Глеба Каневского, описывающего суть этого скандала и своё (или не своё) представление о его причинах. Из опубликованного и подхваченного другими СМИ материала следует, что государственный монстр "Укроборонпром" и вся эта гоп-компания поскользнулись на "арбузной корке" коррупции исключительно потому, что подсунули её бесы из "Украинской бронетехники".
При этом для повышения температуры общественного обсуждения в очередной раз вбрасывается фейк о принадлежности Пашинского к зловредной "Украинской бронетехнике", так мешающей Государственному концерну укреплять обороноспособность страны. В дополнение расписывается "факт получения", благодаря этому самому Пашинскому, 100 миллионов бюджетных гривен на организацию производства снарядов от подчинённого Минэкономики государственного предприятия "Центр "Безпека"".
Но есть серьёзные нестыковки в рассуждениях "борца с коррупцией". В ответ на запрос компании "Рубин-2017" получен официальный ответ ГП "Центр "Безпека"", подтверждающий, что эта компания никогда и ничего от него не получала.
Кроме того, существуют документы, однозначно указывающие, что при проведении тендера на закупку снарядов калибра 152 мм государственный Завод "Артём" предложил цену, более чем на 16% превышающую цену негосударственного конкурента. И при этом наотрез отверг предложение Минобороны о снижении цены до конкурентного уровня.
На этом можно было бы поставить точку и предложить "борцу с коррупцией" публично извиниться, но есть одно большое "но".
Неправдивую информацию, ну прямо как футбольный пас, подхватила ещё одна грантоедская структура, претендующая на центральное место в борьбе с коррупцией в украинской оборонке. Примечательно, что в узкий круг лидеров этого Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), помимо вполне уважаемых людей, входит "украинский политический и государственный деятель" Олег Рыбачук, начинавший свою "трудовую биографию" со службы в Главном разведывательном управлении Генштаба советской армии, в том числе в Индии, являющейся сегодня одним из крупнейших покупателей российского оружия.
Так что шпионскую составляющую, которую СБУ усмотрело в скандале с Заводом "Артём", я бы со счетов не сбрасывал. И надо понимать, что борьба идёт не против Завода "Артём", а против всех, кто способен обеспечить нашу армию снарядами украинского производства.
Одна из задач, успешно реализуемых российскими идеологами современной войны, – утопить Минобороны, Генштаб и всю украинскую оборонку в коррупционных скандалах, парализовать армию и не допустить продвижения нашей страны на мировые рынки вооружений и военной техники.
Так что же делать? Перестать бороться с коррупцией, снова засекретить все оборонные заказы и заткнуть рот украинским СМИ, вскрывающим скандальные факты?
Точно нет.
Вместо бесконечной игры в казаки-разбойники стране нужно новое качество государственного управления и борьбы с коррупцией. Нужны законы и правительственные решения, чётко закрепляющие процедуры закупок в сфере обороны и безопасности, учитывающие специфику и весь опыт военного времени. Нужна взаимная ответственность заказчика и производителя оборонной продукции, нужны законные алгоритмы, регулирующие отношения в условиях воздействия курсовых и рыночных факторов, влияющих на себестоимость оборонной продукции. Нужны новые процедуры, позволяющие финансировать конкурентные разработки перспективных образцов вооружений и военной техники.
В конце концов, нужен детальный анализ всех без исключения ситуаций с закупками в сфере обороны и безопасности, которые привели к открытию уголовных производств. Результатом такого анализа должны стать законодательные изменения, с одной стороны, устраняющие условия для коррупции, а с другой – защищающие руководителей от произвола "борцов с коррупцией".
Вот только заниматься этим некому. Именно поэтому, вместо незаконнорождённого "Укроборонпрома", пытающего одновременно и конкурировать, и регулировать, нужен государственный орган, отвечающий за военно-промышленную политику и совершенствование процедур закупок в рамках гособоронзаказа. Основная задача этого органа – создать условия для развития оборонных предприятий всех форм собственности, способных на современном уровне вооружить украинскую армию и потеснить Россию на мировом рынке вооружений.
Ну и в рамках реформирования СБУ необходимо обратить особое внимание на "гибридные" формы агрессии, направленные на разрушение украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.
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Хорошо помню, как весной 2014-го руководители Генштаба взахлёб доказывали, что законы и инструкции не позволяют вооружить добровольческие батальоны. Максимум, что могут выдать для защиты страны, – сапёрные лопатки.
Если бы тогда не нашлись люди, способные принять на себя ответственность и сломить бюрократическое сопротивление, то этой дискуссии, возможно, не было бы. Как и независимой Украины.
Сегодня, в условиях "борьбы с коррупцией", затмевающей борьбу с агрессором, в стране практически не осталось военных и гражданских руководителей, способных брать на себя ответственность и принимать решения.
В этом состоит серьёзная победа агрессора.
Надеюсь, не окончательная.
Андрей Сенченко,
Председатель наблюдательного совета
компании "Украинская бронетехника"
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