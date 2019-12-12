"Развязало бы Путину руки": Порошенко объяснил, почему поддержал Зеленского в особом статусе Донбасса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что продолжение действия закона об особом статусе Донбасса помогает армии и позволяет международным дипломатам продолжить поддержку Украины.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады перед голосованием за соответствующий законопроект и подробно объяснил, почему "ЕС" проголосовала "за" (посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Путин мечтает об отклонении нами Закона об особом статусе Донбасса. Это бы развязало ему руки и позволило избавиться от бремени санкций. Голосование же "за" помогает нашей армии и государству держать оборону с меньшими потерями. Позволяет дипломатам продолжить работу в поддержку международной коалиции на поддержку Украины.

Мы – государственники. Мы не меняем принципов. Поэтому мы проголосовали "за", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко объяснил, почему поддержал особый статус Донбасса

Вместе с тем, он отметил, что в "Европейской солидарности" есть основания не поддержать закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. В частности из-за появления в парижском коммюнике навязанной Путиным формулы Штайнмайера, то, что украинская делегация не подняла вопрос дорожной карты и не учет наработки по миротворцам ООН.

А также Порошенко напомнил о том, что "фигуранты кассетного скандала-2 сфабриковали еще одно дело – о якобы государственной измене при подписании Минских соглашений.

"Три документа, которые составляют минский пакет, – это не священные тексты, но те, кто строил избирательную кампанию на критике Минска, за восемь месяцев после выборов не предложили альтернативы. Минские соглашения позволили в критический момент остановить Россию.

Сегодня на основе Минска Европейский Совет примет решение продлить санкции против России. Во время недавнего саммита Европейской народной партии я лично обратился к руководству ЕС для обеспечения сегодняшнего решения", – отметил Порошенко.

Напомним, Верховная Рада продлила до конца 2020 рок в действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия.

Как писал OBOZREVATEL:

Пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

Руководители фракции "Слуга народа" 10 декабря зарегистрировали в ВРУ законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Позже появился текст законопроекта об особом статусе Донбасса.

Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин заявил, что ВРУ собирается проголосовать законопроект о продлении особого статуса Донбасса в ближайшее время – не позднее Нового года.

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