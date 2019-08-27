“Развод и 3% ВВП за поцелуй”: реакция соцсетей на флирт жены Трампа с Трюдо

Поцелуй жены президента США Мелании Трамп и премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Большой семерки (G7) во Франции произвел настоящий фурор в соцсетях.

Пользователи предполагают, что президент США Дональд Трамп может приревновать молодую жену к канадскому красавчику-премьеру и постарается наказать его, а заодно и его страну.

“Зная, какие черти живут в голове у Дональда Трампа, переживаю, как бы он после этого фото не ввел очередные спецтарифы на канадские товары. А завершится все тем, что Джастин Трюдо заплатит за поцелуй Мелании Трамп двумя-тремя процентами ВВП”, - прокомментировал в своем Фейсбуке украинский журналист Иван Верстюк.

“Это так романтично - 3% ВВП за поцелуй Первой леди!))”, - отреагировал на это пользователь.

Почетный консул Израиля во Львове Олег Вишняков также разместил фото поцелуя Мелани и Трюдо, подчеркнул, что именно “Канада - лидер свободного мира".

“После такого фото странно, что Трамп не объявил войну Канаде…”, - удивился тут же в комментариях журналист Шимон Бриман.

“Он просто ещё фото не видел. Как минимум забор с Канадой не за горами”, - ответил ему Вадим Репкин.

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp — BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019

Кроме того, соцсети взорвались различными мемами на эту тему.

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А журналист Иван Яковина считает, что в семействе Трампов за Джастина Трюдо уже идет настоящая борьба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Франции на саммите "Большой семерки" первую леди США Меланию Трамп засняли за поцелуями с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Инцидент произошел после официальной фотосессии на G7.

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