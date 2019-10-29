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29 октября • обновлено в 17:26
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Вслед за Золотым: в Минске согласовали дату еще одного разведения сил на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.

Об этом по результатам встречи в Минске во вторник, 29 октября, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское при 7-дневном соблюдении режима тишины", – написала она.

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Согласована дата разведения сил в Петровском

Согласована дата разведения сил в Петровском

Укринформ

Олифер добавила, что за пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной. "Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", – подчеркнула она.

Олифер также рассказала о результатах переговоров отдельных подразделений. В частности, в гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы является особенно важным.

Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей.

В Минске согласовали дату разведения войск в Петровском

В Минске согласовали дату разведения войск в Петровском

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В свою очередь представитель России Борис Грызлов подтвердил согласование даты разведения сил в Петровском.

"Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском" формате", – цитируют его "РИА Новости".

С аналогичным заявлением выступила после переговоров и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова.

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Темы
Война на Донбассе Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персоны
Борис Грызлов Леонид Кучма
Тег
Донбасс
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, если Зеленский сможет утихомирить нацистов, может быть и будет тишина на Донбассе...
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