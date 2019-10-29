Вслед за Золотым: в Минске согласовали дату еще одного разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.
Об этом по результатам встречи в Минске во вторник, 29 октября, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское – при 7-дневном соблюдении режима тишины", – написала она.
Согласована дата разведения сил в Петровском
Укринформ
Олифер добавила, что за пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной. "Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", – подчеркнула она.
Олифер также рассказала о результатах переговоров отдельных подразделений. В частности, в гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.
Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы является особенно важным.
Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей.
В Минске согласовали дату разведения войск в Петровском
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В свою очередь представитель России Борис Грызлов подтвердил согласование даты разведения сил в Петровском.
"Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском" формате", – цитируют его "РИА Новости".
С аналогичным заявлением выступила после переговоров и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
29 октября министр Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Данные подтвердили в штабе ООС.
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