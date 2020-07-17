Разумков внезапно назначил еще одно заседание Рады: за что хотят голосовать

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание на 21 июля для рассмотрения 20 проектов законов и постановлений.

Спикер парламента уже подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте ВР.

"В связи с предложением народных депутатов Украины… Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12 часов 21 июля 2020 года", – сказано в документе.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№ 3658);

проект постановления Верховной Рады Украины о создании и ликвидации районов (№ 3650);

проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для выявления и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (№ 3807);

проект Закона Украины об оборонных закупках (№ 2398-д);

проект постановления Верховной Рады Украины об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№ 3773);

проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№ 3739);

проект закона Украины об Управлении отходами (№ 2207-1-д);

проект закона Украины о разведке (№ 2412-д);

проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по определению субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (№ 3355-1);

проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (№ 2258);

проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства) (реестр. № 2259);

проект закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№ 2456);

проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П, 2285-д-П1, 2285-д-П2);

проект закона Украины о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№ 3760);

проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (№ 2275);

проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации (№ 0856);

проект закона Украины об основах молодежной политики (№ 3718);

проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поддержке и повышению международной конкурентоспособности отрасли видео - и кино - производства (№ 3060);

проект постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закон проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом) (№ 2426-П);