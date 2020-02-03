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3 февраля • обновлено в 13:08
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"Окажетесь ближе к людям": Разумков жестко пригрозил нардепам из-за "собачьего" скандала с Брагаром

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и сделал предупреждение остальным парламентариям.

Так, выступая на согласительном совете 3 февраля, он подчеркнул, что народные избранники не должны переставить быть людьми, а тем более, когда общаются со своими избирателями.

"Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда нужно, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на остальных", – подчеркнул спикер парламента.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

LIGA.net

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"Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать", – добавил Разумков.

Кроме того, он возмутился тем, что некоторые нардепы, попав в политику, начинают вести себя так, будто в стенах Верховной Рады другой климат и люди начинают жить в другой реальности.

"Мы все это говорили во время избирательной кампании, однако некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами, – оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – это не привилегии, это ответственность", – напомнил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

  • Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

  • В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Евгений Брагар Дмитрий Разумков
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Т.е. оказаться "ближе к людям" - это наказание??7 И чем Разумков отличается от этого собачьего депутата - слуги народа????
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