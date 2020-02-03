"Окажетесь ближе к людям": Разумков жестко пригрозил нардепам из-за "собачьего" скандала с Брагаром

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и сделал предупреждение остальным парламентариям.

Так, выступая на согласительном совете 3 февраля, он подчеркнул, что народные избранники не должны переставить быть людьми, а тем более, когда общаются со своими избирателями.

"Я бы хотел обратиться ко всем народным депутатам: иногда нужно, мягко говоря, более внимательно относиться к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что мы можем делать ошибки, как и все другие, но ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на остальных", – подчеркнул спикер парламента.

Дмитрий Разумков LIGA.net

"Не нужно забывать, и прошлые выборы показали это, что ситуация может очень быстро измениться. И из не совсем удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться ближе к людям. Я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность – помогать их решать", – добавил Разумков.

Кроме того, он возмутился тем, что некоторые нардепы, попав в политику, начинают вести себя так, будто в стенах Верховной Рады другой климат и люди начинают жить в другой реальности.

"Мы все это говорили во время избирательной кампании, однако некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатами, – оставаться людьми. Значок, мандат, должность народного депутата – это не привилегии, это ответственность", – напомнил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Брагар в телеэфире посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.

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