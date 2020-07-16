Разумков пояснил, почему падают рейтинги 'Слуги народа'

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что рейтинги "Слуги народа" снижаются из-за инцидентов с нардепами и реформами, которые внедряются.

Такое заявление соратник президента Владимира Зеленского сделал вечером в четверг, 16 июля. По его словам, "проседание" рейтинга является небольшим и это "нормальный процесс" для всех политиков и партий.

"Это [снижение рейтингов] связано с внедрением реформ и условиями публичности, в которых работают в Раде депутаты", – считает Разумков.

По его словам, "слугам народа" есть чем порадовать избирателей, однако позитивные новости в обществе замечают не так часто, как негативные. Также спикер вспомнил о "безобразии" коллег, которые, как надеется Разумков, удастся свести к минимуму.

Разумков добавил, что "сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы", поскольку "должно пройти некоторое время".

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Владимира Зеленского упал до исторического минимума. С сентября 2019 года по июнь 2020 он снизился c 56,1% до 25,3%. Также негативные показатели по рейтингам "Слуги народа", за партию готовы голосовать 20,5% украинцев.