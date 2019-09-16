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16 сентября • обновлено в 21:58
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Разногласия с Зеленским? В сети появилось "протестное" фото Коломойского

1.6т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский присоединился к флешмобу противников продажи земли Украины иностранным гражданам.

Подтверждающий снимок опубликовал в Facebook народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Вскоре он разлетелся в соцсети.

На кадре Коломойский запечатлен с плакатом с надписью #НіПродажуЗемліІноземцям. При этом, источник фото не указан.

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Соцсети

Отметим, инициатива акции принадлежит Всеукраинской аграрной раде. Активисты активно собирают подписи в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев, которое поддержал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году. Он подчеркнул, что есть уже несколько иностранных компаний, которые владеют украинской землей. "Надеюсь, таких компаний станет намного больше, особенно в южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем", – заявлял президент.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Персоны
Игорь Коломойский Владимир Зеленский
Место
Украина
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Пускай Зеленский продаст для начала 95 квартал и прочее. Тогда может быть продает украинскую землю.
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