Разногласия с Зеленским? В сети появилось "протестное" фото Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский присоединился к флешмобу противников продажи земли Украины иностранным гражданам.

Подтверждающий снимок опубликовал в Facebook народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Вскоре он разлетелся в соцсети.

На кадре Коломойский запечатлен с плакатом с надписью #НіПродажуЗемліІноземцям. При этом, источник фото не указан.

Коломойский выступил против продажи рынка земли иностранцам Соцсети

Отметим, инициатива акции принадлежит Всеукраинской аграрной раде. Активисты активно собирают подписи в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев, которое поддержал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году. Он подчеркнул, что есть уже несколько иностранных компаний, которые владеют украинской землей. "Надеюсь, таких компаний станет намного больше, особенно в южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем", – заявлял президент.

Законы о рынке земли в Украине могут быть приняты до конца 2019 года. Такие планы есть у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!