Расправа над "попередниками"? У Зеленского объяснили суть новой люстрации

В команде президента Владимира Зеленского объяснили, в чем состоит суть нового сценария люстрации чиновников в Украине, предложенного главой государства.

Подробностями поделился представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" в четверг, 11 июля.

В частности, он ответил на вопрос, не станет ли новое очищение власти "расправой над "попередниками".

"Если мы говорим о государстве как сервисе, нужно понимать одну важную вещь: если на любом предприятии мы нанимаем менеджера и он получает уровень недоверия 73%, не важно, хороший он или плохой, он должен уйти", – рассказал Стефанчук.

Руслан Стефанчук Скриншот из видео

По его словам, инициатива исходит не от Зеленского, а от народа Украины.

"Потому что нынешняя система власти выглядит так: некоторые органы вроде существуют, но они не работают. Они не формируют для человека ощущения защиты и безопасности жить в этом государстве", – пояснил он.

Стефанчук также заверил, что в случае, если чиновники из команды президента будут подпадать под закон о люстрации, они также покинут свои должности. "Нет разницы: свой – не свой. Это для нас аксиома, которую не нужно доказывать", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Стефанчук заверил, что очищение власти якобы затронет также и команду Зеленского.

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