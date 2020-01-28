"Раскрыть махинции с Приватбанком": Боррель потребовал от Украины усилить борьбу с коррупцией

Украина должна усилить верховенство права, борьбу с коррупцией и раскрыть махинации с ПриватБанком.

Соответствующие требования нашей стране во время пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС поставил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Украина должна усиливать верховенство права, бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с банком "ПриватБанк". Я ожидаю продолжения дискуссии по Украине во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в марте", – подчеркнул представитель ЕС.

Алексей Гончарук и Жосеп Боррель Укринформ

По его словам, на заседании Совета Ассоциации состоялось обсуждение, каким образом можно повысить устойчивость Украины и Евросоюза.

"Соглашение об ассоциации – это динамичный инструмент. После обновления ее энергетического приложении мы будем работать над сохранением климата и окружающей среды. Это также демонстрирует, насколько Украина и Европейский Союз могут сотрудничать в рамках "европейского зеленого соглашения", – отметил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Украина безусловно выиграет от углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. При этом, по его словам, заявления депутатов монобольшинства по пересмотру Соглашения об ассоциации совпадают с позицией президента России Владимира Путина.

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