Раду обязали создать ВСК по "вагнеровцам"
Речь идет о деле с задержанием в Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнер"
Ранее стало известно о тайной операции украинских спецслужб, которые якобы специально выманили в Минск террористов, воевавших на Донбассе
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал рекомендацию о создании ВСК
Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал рекомендацию о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев".
Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя комитета Михаил Забродский. По его словам, заключение комитета было почти единодушным и безапелляционным: направить в установленном порядке вопрос создания ВСК на рассмотрение Верховной Рады.
"Следует отметить, что это лишь очередной шаг регламентного процесса и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет вероятно в ближайшее время обсуждены на регламентном комитете", – написал Забродский.
Он отметил, что рассмотрение вопроса было живым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации.
"Кроме того, особой пикантности рассмотрения добавляло то, что среди возможных" фигурантов "расследование потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры", – написал нардеп.
Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавшие в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Спустя некоторое время, Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан с боевиками ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающие на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.
О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.