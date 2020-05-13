Рада возобновит прежний режим работы с 18 мая

Верховная Рада Украины возобновит привычные пленарные заседания с 18 мая.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на внеочередном заседании правительства 13 мая. "За" проект постановления об организации работы Верховной Рады № 3434 проголосовал 251 народный депутат.

По рекомендации профильного комитета, постановление вступает в силу с 17 мая, а не с дня его принятия, как это указанно в документе.

Этим постановлением также признается утратившим силу постановление парламента о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады на период действия карантина.

Напомним, ранее постановлениями №3218 и №3224 было принято решение, что нардепы будут работать в комитетах и фракциях.

16 марта Верховная Рада из-за эпидемии коронавируса отменила две недели пленарных заседаний и собиралась только на внеочередные. Такие заседания, в частности, проводились 17-го, 30 марта, 13-го, 16-го, 24-го и 30 апреля.

depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 мая во втором чтении и в целом приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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