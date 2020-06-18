ВР в первом чтении приняла законопроект о референдуме

Монобольшинство в Верховной Раде в 1-м чтении приняло законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

За проект закона №3612 от 9 июня 2020 года, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским проголосовали 252 народных депутатов.

Против голосовали 41 нардеп, воздержались – 53, не голосовали – 31.

Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского о референдуме

Согласно законопроекту всеукраинский референдум по народной инициативе обьявляется по требованию не менее чем 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом. На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Ранее OBOZREVATEL детально разобрал, какие плюсы и минусы заложены в проект закона о референдуме от главы государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о референдуме, который реализует конституционное право украинцев на волеизъявление.

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