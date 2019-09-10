Рада упростила работу Антикоррупционного суда: все детали

Верховная Рада Украины поддержала проект Закона №1025 о внесении изменений к закону Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в первом чтении за основу.

За него проголосовали 345 народных депутатов в ходе пленарного заседания во вторник, 10 сентября.

В частности, принятый законопроект предусматривает передачу Высшему антикоррупционному суду в начале его работы только тех дел, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В противном случае в Высший антикоррупционный суд поступят тысячи уголовных производств, которые не касаются топкоррупции и парализуют его работу.

Голосование за проект закона №1025 Скриншот видео

Учитывая, что законопроект не был принят в целом, спикер Верховной Рады Украины Дмирий Разумков предложил сократить сроки внесения правок в него в два раза. Парламент также проголосовал за эту идею. Ее поддержали 294 нардепа.

Голосование за сокращение сроков внесения правок в законопроект Скриншот видео

Верховная Рада

Ниже приводим полный поименный список народных депутатов с итогами их голосования за резонансный законопроект.

Как писал OBOZREVATEL:

5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. На торжественном открытии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАС сосредоточился исключительно на делах о топ-коррупции.

Напомним, законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада Украины приняла в июне 2018 года. Его поддержали 315 нардепов.

19 марта Высший совет правосудия рекомендовал пятому президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.

11 апреля Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционного высшего антикоррупционного суда. Он отметил, что этот шаг завершил создание независимой антикоррупционной инфраструктуры.

7 мая главой Высшего антикоррупционного суда Украины стала 37-летняя Елена Танасевич. Она набрала 23 голоса на собрании судей при минимально необходимых 20. Танасевич работает судьей с 2012 года, была заместителем главы Печенежского районного суда Харьковской области. Окончила Национальный университет "Харьковская юридическая академия имени Ярослава Мудрого".

В Высшем антикоррупционном суде Украины будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн гривен.

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