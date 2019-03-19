Антикоррупционный суд в Украине: ВСП рекомендовал Порошенко 35 кандидатов

Высший совет правосудия рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко назначить 35 из 39 кандидатов на должности в Антикоррупционный суд.

Этих кандидатов назвали такими, что соответствуют требованиям законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ВСП. Рассмотрение оставшихся четырех кандидатов было решено отложить до 28 марта.

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Двое из них могут получить должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, еще двое — должности судей Высшего антикоррупционного суда.

В то же время организация Transparency International заявила, что в список рекомендованных попали семь человек, которые числятся в списке 55 недостойных кандидатов.

Высший совет правосудия вынес рекомендации vru.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Высший антикоррупционный суд может быть сформирован в Украине уже весной. Конкурсная комиссия отбирала кандидатов на должности судей при помощи иностранных экспертов.

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