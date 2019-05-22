Значит, война: Рада объявила "бойкот", а Зеленский потерпел первое поражение

Верховная Рада уходит на досрочные выборы, но не так, как хотел президент Владимир Зеленский. Он подал в парламент предложения об изменении избирательной системы, но их даже не внесли в повестку дня.

Политический кризис вступает в новую фазу. Что ждет украинцев и как пройдут перевыборы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владимиру Зеленскому не удалось изменить избирательное законодательство. Верховная Рада провалила все изменения;

Президент хотел отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер для партий с 5 до 3%;

По словам его представителя в Верховной Раде Руслана Стефанчука, такой вариант был согласован на предварительной встречи в Администрации президента с главами фракций;

Само решение многие нардепы, юристы и активисты поставили под сомнение. Оно было подано в парламент с нарушением регламента . А сам текст противоречит рекомендациям Венецианской комиссии;

Выборы в парламент в итоге пройдут по смешанной системе. Половина нардепов — по партийным спискам, а половина — по мажоритарным округам.

Зеленский vs Верховная Рада

На следующий день после инаугурации Владимир Зеленский планировал окончательно “решить” вопрос с парламентом. В первой президентской речи он публично заявил о его роспуске. Тогда жест новоизбранного гаранта не оценили многие — как нардепы, так и юристы. Они заговорили о неконституционности решения.

Но в Администрации президента решили угрозы игнорировать. Владимир Зеленский собрал лидеров фракций и провел закрытое совещание. После встречи политики вроде как договорились. По крайней мере в публичной риторике резко против роспуска были немногие. Президент же аргументировал указ низким доверием к парламенту со стороны рядовых украинцев.

Встреча глав фракций в АП

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Как гарант Конституции я обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции", — сказал президент.

Правда, по словам собеседника OBOZREVATEL в депутатском корпусе, несмотря на 2,5 часовое общение в АП, главы фракций остались на своих позициях.

Почему? Все дело в предмете договоренностей.

В поданном в среду, 22 мая, с большим опозданием и с нарушением норм законопроекте президента об изменениях в избирательной системе, было сразу несколько важных нюансов:

Первый — отмена мажоритарной системы.

На прошлых парламентских выборах 2014 года в Украине работала смешанная система. Половина парламента выбиралась по партийному списку, половина — на мажоритарных округах.

Это давало отличную возможность региональным лидерам без договоренностей с партиями пройти в парламент. Таких нардепов в Раде очень много. Отмена мажоритарки для них — реальная угроза потерять место в парламенте.

Понижение проходного барьера с 5 до 3%.

Во многом эта норма политическая. С одной стороны — это даст возможность более мелким партиям попытать свои силы. С другой — старые политические проекты получат “спасательный круг”.

По последним данным, Радикальная партия Олега Ляшко наберет 4,9%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова – 4,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, "Свобода" Олега Тягнибока – 2,3%, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский) – 2%.

Данные опроса

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Еще один немаловажный фактор — открытые списки. И в законопроекте президента их не было.

“Я выступаю за открытые списки, против закрытых, которые предлагает президент. К тому же, я не против и мажоритарной системы”, — поделился своим мнением о происходящем с OBOZREVATEL нардеп от “Народного фронта” Геннадий Кривошея во время пленарного заседания.

Предложенные президентом идеи во многом противоречат его недавним заявлениям об открытости, а также справедливости. К слову, не оценили такой подход и многие общественные организации. “Центр ЮА” и “Чесно” заявили, что “избранный по таким правилам парламент не только будет иметь трудности с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и станет территорией внутрипартийной диктатуры”.

В общественной организации “ОПОРА” и вовсе раскритиковали саму идею пересмотра законодательства за два месяца до даты выборов.

“Есть международные стандарты, которые закреплены в кодексе Венецианской комиссии. Они прямо запрещают за год до выборов изменять 3 вещи: избирательную систему, систему комиссий и территориальную организацию выборов”, — пояснила OBOZREVATEL глава организации Ольга Айвазовская.

Действительно, особое недовольство в зале вызвало и наплевательское отношение к регламенту со стороны президента. Не секрет, что нынешний состав парламента не блещет идеальным соблюдением буквы закона, но проект 10319 от Владимира Зеленского был опубликован уже после начала заседания.

Без права на внесение альтернативных проектов законов, а также без реальных возможностей основательно изучить изменения. Сравнительная таблица проекта состоит из 353 страниц.

Верховная Рада

“Мы заинтересованы в открытых списках, в Избирательном кодексе. Но при этом мы хотим, чтобы выборы прошли по новой системе. Об этом были договоренности (во время встречи с главами фракций в АП. — Ред.), единственное, что мы тогда оговорили — технически не успеваем проработать систему по открытым спискам. Был предложен компромиссный вариант, не самый лучший, по моему мнению, вариант с закрытыми и сегодня еще даже не включили. Вот такое отношение”, — возмутился представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Именно поэтому решение было провалено. При голосовании за внесение проекта в порядок работы Рады кнопки “за” нажали лишь 92 народных депутата.

“Мы решили действовать по закону. Проекта закона не было до последнего момента, поэтому голосов и не нашлось”, — пояснил ситуацию OBOZREVATEL один из нардепов.

Что получается в итоге? Верховная Рада соберется на плановое заседание 28 мая. Выборы пройдут по смешанной системе, а первая попытка Владимира Зеленского найти компромисс с парламентом — провалилась.

Налицо глубокий правовой и политический кризис как минимум до конца парламентской кампании. Кабинет министров на грани отставки, Верховная Рада, вероятно, уже не дееспособна. Сможет ли Владимир Зеленский управлять хаосом? Покажут ближайшие дни.

Как пройдут досрочные выборы

Как сказано выше, выборы пройдут по смешанной системе 21 июля. Такой указ уже подписан президентом.

Половина Верховной Рады (225 мандатов) будут распределены среди тех партий, которые набрали более 5%. Еще одна половина — через мажоритарные округа.

Выборы

Вся территория Украины поделена на 225 округов, в рамках которых баллотируются кандидаты. Они могут быть как выдвиженцами партий, так и внепартийными. Из-за агрессии России — аннексии Крыма и военных действий на Донбассе — на последних выборах в Раду прошли народные депутаты из 198 округов.

Стоит отметить, законность выборов вызывает очень большие вопросы. Это связанно со сроком полномочий парламента, а также развалом предыдущей коалиции.

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