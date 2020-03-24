Рада срочно соберется на внеочередное заседание: названа дата

Во четверг, 26 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Но перед этим пройдет встреча фракции "Слуга народа". Об этом в Телеграм-канал сообщил нардеп из СН Александр Качура.

При этом украинский журналист Роман Кравец в своем Телеграм-канале добавил, что многие депутаты (особенно старшего возраста) не хотят собираться в зале. По его словам, политики рассматривали возможность проведения заседания по видеосвязи или вообще на стадионе.

ВР Украины

"Но для того, чтобы провести заседание в другом месте или по видеосвязи – им все равно нужно собраться в здании Рады и проголосовать за законопроекты, которые позволили бы проводить заседания, не находясь в сессионном зале. Словом, все равно придется собираться на Грушевского, как бы депутаты этого не хотели", – отметил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения и пакет экономических законов из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада из-за введенного в стране карантина до 3 апреля будет работать в комитетах, без пленарных заседаний.

При этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что ВР не будет закрываться на карантин.

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