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10 апреля • обновлено в 18:04
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Рада соберется на внеочередное заседание: Разумков озвучил повестку дня

3.3т
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На внеочередном заседании Верховной Рады Украины в понедельник, 13 апреля, рассмотрят изменения в государственный бюджет и в закон о противодействию коронавирусу, а по банковскому законопроекту сроки пока неизвестны.

Детали рассказал на брифинге в пятницу, 10 апреля, в Раде спикер Дмитрий Разумков. Заседание предварительно назначено на 14:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Повестка дня внеочередного заседания Рады:

  • поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;

  • законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;

  • законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;

  • законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;

  • законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;

  • вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ;

  • 13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.

Рада соберется на внеочередное заседание: Разумков озвучил повестку дня

Рада соберется на внеочередное заседание: Разумков озвучил повестку дня

По словам Разумкова, для рассмотрения закона о банках необходимо, чтобы была подготовлена вся таблица правок: "Затягивать никто не собирается. Нужна таблица с правками. Тогда можно будет все принимать".

Он не исключил, что будут приняты изменения в государственный бюджет. "Никогда не видел бюджета, который устроит всех. Всегда это была зона ответственности большинства. Голосов должно хватить, но решение примет зал", – рассказал глава ВРУ.

Разумков также отметил, что заседание проведут с минимальными обсуждениями. Они будут при рассмотрении бюджета, другие же законопроекты – без обсуждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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