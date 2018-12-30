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Верховную Раду обвинили в срыве медреформы: в чем суть

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Верховная Рада Украины умышленно саботирует медицинскую реформу в Украине. Депутаты предпринимают все возможное для того, чтобы Министерство здравоохранения не могло делать свою работу.

Об этом в эфире ObozTV заявил глава правления гражданской организации "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков. Он пояснил: по мнению парламента, если МОЗ будет действовать эффективно, депутаты просто будут не нужны.

"Вот есть фундаментальный закон о медреформе, в нем очень много полезных вещей прописано, все инструкции понятны и просты. А его начинают чистить. "Вносить правки". И когда все заинтересованные стороны внесли правки, в нем остается одна вода", – уточнил Бадиков.

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По его словам, даже после этого Министерство здравоохранения пытается хоть как-то внедрить реформу. Для этого используются нормативные акты и распоряжения.

Врачи

Врачи

"Но в регионах, если это не закон... они так привыкли к постоянной смене министров и власти, что все эти акты, приказы и распоряжения не сильно спешат выполнять. А в случае с законом они боятся криминальной ответственности", – заверил активист.

Бадиков подчеркнул, что в результате министерству приходится массово использовать админресурс для того, чтобы в регионах исполняли те нормы, которые были выброшены из закона парламентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению общественных активистов, для успеха медицинской реформы в Украине решающими станут 2019 и 2020 годы. Ожидается, что на этом этапе реформа встретит сильное сопротивление со стороны медработников.

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Темы
Медицинская реформаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Тимофей Бадиков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраинымедицинамедреформаМинистерство здравоохранения
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Клін Олекс
Клін Олекс
Щось незрозуміле. На місцях МОЗ "нагинає" громади, примушуючі до впровадження медреформ, застосовуючі адмінресурс. Вже відомо, що медпрацівники категорично проти нововведень. Що ж це виходить: "Увесь взвод крокує не "в ногу", один єфрейтор "в ногу". Які ж це "рехворми", коли одна малоосвічена потворна санітарка нагинає усю Державу? Нам ще не вистачало страйків лікарів!
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Клін Олекс, Уляна Супрун, доктор медицини,яку ненавидять бандити у білому та ідіоти,схожі на тебе !
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